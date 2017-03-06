«أبوظبي الإسلامي» يحصد «أفضل مصرف إسلامي» أوسطياً

أبوظبي (الاتحاد)

فاز «مصرف أبوظبي الإسلامي»، للمرة السادسة في تاريخه بجائزة «أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط لعام 2016» وأفضل مصرف إسلامي في دولة الإمارات خلال حفل توزيع جوائز إيميا فاينانس للإنجازات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط، حسب بيان أمس. وجاء فوز المصرف بهذه الجائزة المرموقة تقديراً لالتزامه أفضل المعايير العالمية في ممارسة أعماله، ونجاحه في توفير خدمات مصرفية عالية الجودة باستمرار، فضلاً عن تركيزه على ريادة السوق في مجال طرح أفضل الحلول المصرفية الرقمية.

وقال طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لـ«مصرف أبوظبي الإسلامي»: «يمثل حصولنا على جائزة أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط ودولة الإمارات لعام 2016، للمرة السادسة في تاريخنا، اعترافاً بالنجاح الكبير والإنجازات المتميزة التي حققها المصرف خلال العام الماضي، حيث واصل جهوده على صعيد الابتكار وطرح منتجات وخدمات جديدة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء».

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أبوظبي (الاتحاد)