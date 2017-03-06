«العربية للطيران» تقر توزيع 7 % أرباحاً نقدية

الشارقة (الاتحاد)

وافقت الجمعية العمومية لشركة «العربية للطيران» على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من رأسمال الشركة على المساهمين وذلك خلال اجتماعها السنوي الذي عُقد في الشارقة. ووفقاً لقرار الجمعية العمومية سيتم توزيع 7 فلوس للسهم الواحد عن العام 2016.

وتأتي هذه التوصية بعد أن حققت العربية للطيران أداءً مالياً قوياً للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، مسجلة أرباحا صافية بواقع 509 ملايين درهم، لتواصل الناقلة الإماراتية وأول وأكبر طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتائج إيجابية.

وتم خلال الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة بعد أن أتم المجلس السابق فترته برئاسة الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني. وخلال الاجتماع، وافقت الجمعية العمومية على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما أقرّت الميزانية العامة وحسابات أرباح وخسائر الشركة لنفس الفترة. وصادقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما قامت بتعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2017 وحددت أتعابهم.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «الأداء المالي للشركة خلال العام الماضي، انعكس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، إذ تستند استراتيجيتنا في النمو إلى نموذج أعمال العربية للطيران المرن والكفاءة التشغيلية العالية، مما سيمكننا من مواصلة الأداء المالي القوي خلال العام الجاري».

وسجلت «العربية للطيران» إيرادات في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بلغت 3,8 مليار درهم. ونقلت على متن طائراتها ما يزيد على 8.4 مليون مسافر في العام 2016، ما يمثل ارتفاعاً بمقدار 12% مقارنة بالعام 2015.

واستكملت العربية للطيران مؤخراً استقبال 7 طائرات من طراز إيرباص A320 ليصل مجمل أسطولها 46 طائرة تخدم 124 وجهة فيما تشغل عملياتها من خمسة مراكز في الشارقة والدار البيضاء وعمّان والإسكندرية ورأس الخيمة.