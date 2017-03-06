«العربية للطيران» تقر توزيع 7 % أرباحاً نقدية

الشارقة (الاتحاد)
وافقت الجمعية العمومية لشركة «العربية للطيران» على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من رأسمال الشركة على المساهمين وذلك خلال اجتماعها السنوي الذي عُقد في الشارقة. ووفقاً لقرار الجمعية العمومية سيتم توزيع 7 فلوس للسهم الواحد عن العام 2016.
وتأتي هذه التوصية بعد أن حققت العربية للطيران أداءً مالياً قوياً للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، مسجلة أرباحا صافية بواقع 509 ملايين درهم، لتواصل الناقلة الإماراتية وأول وأكبر طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتائج إيجابية.
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وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «الأداء المالي للشركة خلال العام الماضي، انعكس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، إذ تستند استراتيجيتنا في النمو إلى نموذج أعمال العربية للطيران المرن والكفاءة التشغيلية العالية، مما سيمكننا من مواصلة الأداء المالي القوي خلال العام الجاري».
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واستكملت العربية للطيران مؤخراً استقبال 7 طائرات من طراز إيرباص A320 ليصل مجمل أسطولها 46 طائرة تخدم 124 وجهة فيما تشغل عملياتها من خمسة مراكز في الشارقة والدار البيضاء وعمّان والإسكندرية ورأس الخيمة.