70 % من «فود بارك» الشارقة يسّلم في يوليو المقبل

ماجد الحاج (الشارقة)

كشف سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة في الحمرية، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن الهيئة ستبدأ تسليم 70% من مشروع مجمع الشارقة للصناعات الغذائية في الحمرية «فود بارك» خلال يوليو المقبل. وأضاف في تصريحات لـ«الاتحاد» أن المشروع يأتي في أطار التركيز على دعم وتمكين قطاعات الصناعات الغذائية المحلية والعالمية وإنتاج الغذاء ما يعد خطوة هامة نحو تحسين الأمن الغذائي وإنتاج أصناف جديدة لدعم الاقتصاد الوطني. وأفاد المزروعي أن مشروع الشارقة للصناعات الغذائية يتميز بوجود بنية تحتية متكاملة بما فيها الطرق والكهرباء والمياه وكافة المرافق الخدمية الأخرى التي تشمل خدمات التراخيص لضمان سهولة وسرعة مباشرة الأعمال وشبكة عالمية للنقل والإمداد، إضافة إلى كلفة تأجيرية تنافسية وانخفاض تكاليف التشغيل لتصبح بيئة استثمارية جاذبة لكل منتجي ومصدري الأغذية.

ونوه إلى أن المشروع يشكل قيمة مضافة للمستثمرين وشركات تصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، وأن الهيئة تقدم العديد من الخدمات للشركات مثل إصدار الشهادات الصحية وشهادات عدم الممانعة والموافقات من الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية إلى جانب التدريب والاستشارات المهنية وخدمات فحص المواد الغذائية والإرشاد والتوجيه.

وقال مدير هيئة المنطقة الحرة، إن مشروع مجمع الشارقة للصناعات الغذائية في الحمرية يستهدف استقطاب أكثر من 300 شركة تعمل في تصنيع وتجارة وتعبئة وتصدير واستيراد الأغذية، لافتا إلى أن المشروع يحظى باهتمام كبير من الشركات العاملة في القطاع محلياً ودولياً.

وأشار المزروعي إلى أن المشروع يتألف من 136 مستودعاً متنوعاً ذات أرضيات مزودة بطلاء الإيبوكسي وفقا لأرقى المعايير المعتمدة حيث تتنوع مخازن التبريد والمخازن المخصصة للبضائع السريعة التلف من حيث المساحة وتوفر خيارات متعددة للمستثمرين تبدأ من 400 متر مربع، إذ تم تشييد المخازن ضمن منشأة ذات تصميم فريد تمتاز بسهولة الاستخدام، وإمكانية الوصول إليها عبر الشاحنات أو الطائرات أو القوارب، بما يمنحها ميزة الموقع المركزي وسط منطقة دول مجلس التعاون.

وأضاف المزروعي أن مشروع مجمع المدينة الغذائية يضم مركزاً يحتوي على العديد من الأجنحة التنفيذية بمساحات تتراوح ما بين 15 متراً مربعاً وحتى 42 متراً مربعاً مع إتاحة إيجار سنوي قابل للتجديد وبنى تحتية جاهزة للمياه والكهرباء ومساحة مرنة مزودة بمرافق الاتصالات والإنترنت ومساحات واسعة لمواقف السيارات وبنى تحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتشمل باقات المكاتب 5 باقات تبدأ من 11 ألف درهم (2998 دولاراً) وحتى 35 ألف درهم (9537 دولاراً).

وتهدف الهيئة إلى دعم الشركات العاملة في الدولة والقادمة للاستثمار فيها، حيث تعملان على تطوير قطاع التصنيع والاستيراد والتصدير للوصول إلى أرقى المستويات العالمية.

وتوفر المناطق الحرة في الشارقة العديد من الامتيازات التي يحصل عليها المستثمر أهمها ملكية أجنبية 100% وتحويل لرأس المال والأرباح من دون قيود على العملات وإعفاء ضريبي كامل على الاستيراد والتصدير وكفالة وإصدار تأشيرات عمل لجميع العاملين لدى شركات المنطقة الحرة وعدم وجود قيود على استيراد العمالة الأجنبية بنسبة 100% وإجراءات ترخيص سريعة واستئجار لمدة 25 سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتوفير أراض ومستودعات ومكاتب للتأجير وموقع استراتيجي يتوسط الإمارات والعالم، إضافة إلى وجود ربط جوي عالمي من خلال مطار الشارقة الدولي وربط بحري من خلال ميناء الحمرية الذي يعد أكبر مركز شحن جوي في المنطقة وأسعار منافسة وتوفير المعدات والعمال وخدمات الشحن على مدار الساعة.