«بروج» و«تكرير» تتقدمان حملةً تنشد «بيئة بلا نفايات»



تاريخ النشر: الإثنين 06 مارس 2017 أبوظبي (الاتحاد) في إطار سعيهما لتعزيز الوعي حول أهمية إعادة تدوير النفايات وحث الناس على تبني الممارسات الإيجابية المسؤولة في التعامل مع مشكلة رمي النفايات، شارك موظفو شركتي بروج وتكرير وعدد كبير من المتطوعين من مجلس أبوظبي للتعليم وطلبة المدارس في أبوظبي والرويس بحملة تنظيف على شاطئ ياس في أبوظبي وشاطئ أدنوك في جبل الظنة قرب الرويس في إطار حملة «بيئة بلا نفايات» في دورتها الخامسة. وتهدف حملة «بيئة بلا نفايات» التي أطلقتها شركتا بروج وتكرير في الرويس في 28 فبراير 2017 في الرويس وفي أبوظبي في 5 مارس الجاري إلى زيادة وعي المجتمع حول أهمية حماية البيئة والمحافظة عليها والممارسات التي يجب تطبيقها لتجنب التخلص غير المسؤول للنفايات في البيئة المحيطة. ويأتي إطلاق الدورة الخامسة لحملة «بيئة بلا نفايات» بمبادرة من الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» عبر تضافر الجهود المشتركة لقطاعات الأعمال والمجتمع المدني في أبوظبي ليتشاركوا المسؤولية، ويساهموا معاً في حماية بيئتنا والكوكب الذي نعيش عليه.