«أبوظبي للجودة» ينظم زيارات ميدانية للتحقق من أدوات القياس

أبوظبي (الاتحاد)

أجرى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة منذ بداية العام وحتى نهاية فبراير الماضي، 420 عملية فحص لميزان بيع بالتجزئة وهي الموازين المستخدمة في المنشآت التي تبيع بالتجزئة مثل البقالات والسوبرماركت ومنشآت بيع الخضراوات والفواكه والبهارات والأعشاب واللحوم وغيرها، إضافة إلى التحقق من 78 ميزاناً يستخدم في بيع المجوهرات والأحجار الثمينة و56 ميزاناً يستخدم في بيع العود والعطور العربية.

وقام المجلس أيضاً بالتحقق من 16 ميزانا أرضيا (القبانات الأرضية) وهي الموازين التي تتجاوز سعتها 2 طن، وتستخدم غالباً في المنشآت الصناعية وشركات الشحن والهيئات الرسمية المعنية، حيث تعتبر هذه الخدمة من الخدمات ذات الأهمية العالية، نظراً للتأثير الكبير لاستخدام هذه الموازين على اقتصاد الإمارة.

كما قام مفتشو المجلس بزيارات لـ 4 مصانع لإنتاج العبوات المعبأة مسبقاً واثنين من منافذ البيع الكبيرة والتحقق من 1214 عبوة معبأة مسبقاً لـ 22 نوعا من المنتجات الاستهلاكية المحلية التي شملت مياه الشرب والمشروبات الغازية والعصائر والحليب السائل والمجفف وعبوات الأرز حيث تهدف هذه الخدمة إلى التأكد من مطابقة بطاقة البيان ومطابقة الكمية المذكورة على العبوة للكمية الفعلية، وذلك حسب التشريعات والمتطلبات الإلزامية الخاصة بالعبوات المعبأة مسبقاً.

واستكمالاً لخدمة التحقق من عدادات الوقود التي أطلقها المجلس في نهاية 2013، تابع مفتشو المجلس عمليات التحقق الدورية من عدادات الوقود في المحطات التابعة لشركة «أدنوك للتوزيع»، التي تتم بشكل سنوي حيث قام فريق التفتيش في المجلس بزيارة 41 محطة خدمة بواقع 29 محطة خدمة في مدينة أبوظبي و 9 محطات خدمة في مدينة العين و3 محطات خدمة في المنطقة الغربية، حيث تم التحقق من 1101 عداد وقود، والتأكد من مطابقتها جميعاً للمعايير واللوائح الفنية الخاصة بها.

وتهدف خدمات التحقق من أدوات القياس القانونية إلى إرساء قواعد التجارة العادلة في أسواق أبوظبي وضمان القيمة الاقتصادية العادلة للتاجر والمستهلك على حد سواء وحماية المستهلكين من التلاعب بالأوزان من خلال التحقق من دقة قراءة الموازين بشكل سنوي بالنسبة للموازين ذات الدقة العالية وكل سنتين للموازين ذات الدقة المنخفضة وفقاً للتشريعات واللوائح الفنية الخاصة بكل أداة قياس، بما يساهم في تعزيز الثقة بالأسواق ويزيد من تنافسية ورفع كفاءة اقتصاد إمارة أبوظبي وفقاً لأعلى المعايير العالمية.