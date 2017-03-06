دبي (الاتحاد)

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أمس اتفاقية تعاون مع مجموعة أمنيات العقارية، لإطلاق مبادرة «ترميم» لتنظيم ودعم سلسلة من المبادرات الخيرية والإنسانية، تلبية للتوجيهات التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لتخصيص عام 2017 في الإمارات ليكون شعاره «عام الخير».

وتضم مبادرة «ترميم» في مرحلتها الأولى عمليات تجديد وصيانة في مدرسة منار الإيمان الخيرية الخاصة في عجمان وتوفير اللوازم الخاصة بها. وتتضمن عمليات التجديد والتحديث، التي من المقرر أن تستغرق شهراً واحداً، إجراء صيانة لـ 22 صفًا وإنشاء ملاعب جديدة، ووضع نوافذ وأبواب جديدة في أرجاء المدرسة كافة، وتركيب مكيفات، وغير ذلك من الأعمال الترميمية بمشاركة 19 شريكا من القطاع الخاص والذين انضموا إلى مبادرة ترميم لتنفيذ هذا المشروع، ومشاريع مستقبلية أخرى.

وقام بتوقيع الاتفاقية في مبنى اقتصادية دبي في قرية الأعمال كل من سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ومهدي أمجد، مدير مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة أمنيات العقارية، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين في اقتصادية دبي ومؤسساتها، إلى جانب مسؤولين من مجموعة أمنيات العقارية، وعدد من الشركاء المدرجين ضمن برنامج «ترميم». وقال سامي القمزي: «تعد مبادرة«ترميم»خير مثال على التلاحم بين القطاعين الحكومي والخاص وأفراد المجتمع نحو تقديم العون والمساهمة في المسؤولية المجتمعية. وركزنا في مبادرة ترميم على ثلاثة محاور رئيسة وهي: ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص، وتطوير نهج التعليم، وتعزيز العمل التطوعي بين الأفراد». وأكد القمزي أن الدائرة تعتزم إطلاق 12 مبادرة خلال عام الخير.

ومن جانبه، قال مهدي أمجد: «باعتبارنا من الشركات الخاصة العاملة في الإمارات، فقد استفدنا للغاية من التطور والازدهار الذي تشهده الدولة. وبناءً على ذلك فإننا نرغب في الاستثمار من خلال ترسيخ التعليم المتميز للأجيال القادمة. وليس هناك وقت أفضل للقيام بذلك من العام 2017 الذي اختير ليكون عام الخير في الإمارات. بعد التوجه بالزيارة إلى المدرسة المراد صيانتها، كانت مهمتنا واضحة وجلية لتوظيف خبراتنا وكفاءاتنا، وقد تعاونا معًا على وضع خطة من أجل تنفيذ أعمال التجديد اللازمة وإعادة بث الحياة في مبنى المدرسة من جديد».