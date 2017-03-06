10 آلاف غرفة فندقية قيد الإنشاء في أبوظبي

سيد الحجار(أبوظبي)

يبلغ عدد الغرف الفندقية في أبوظبي أكثر من 30 ألف غرفة، فيما تتوفر 10 آلاف غرفة في طريقها إلى الأسواق، ما يعزز من السعة الفندقية، ويسهم في جذب المزيد من السائحين والزوار لأبوظبي ومدينة العين والمنطقة الغربية، حسب سلطان الظاهري المدير التنفيذي للقطاع السياحي بالإنابة في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وقال الظاهري، على هامش الندوة التعريفية التي نظمتها غرفة أبوظبي عن مجموعة عمل السياحة والسفر في الغرفة، إن زيادة عدد نزلاء الفنادق في إمارة أبوظبي إلى 4.4 مليون نهاية 2016، مقابل 4.1 مليون في 2015، تعكس الإقبال الكبير على زيارة الإمارة من أقطار كبيرة ومهمة تأتي في مقدمتها الهند وبريطانيا والصين.

وأكد الظاهري حرص الهيئة على مساعدة ودعم الشركات والمنشآت السياحية لمواجهة التحديات وبما يسهل من عملها ويسهم في إنجاح فعالياتها وتطوير خدماتها المقدمة لزوار الإمارة.

وأوضح، في تصريحات صحفية، اهتمام الهيئة بإطلاق مبادرات وحوافز متنوعة لجذب المزيد من السياح، وذلك بالتعاون مع العاملين في القطاع من الفنادق وشركات السياحة ومنظمي المعارض.