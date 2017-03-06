ابن غليطة: طموحنا الوصول إلى 16 نادياً بـ «الهواة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، أن الزيارات التي قام بها أمس الأول إلى أندية رأس الخيمة والتعاون والرمس، ليس لها علاقة بالدعوة لعقد جمعيات عمومية من بعض الأندية في الفترة الماضية واللائحة موجودة وواضحة، وأوضح أنها تندرج ضمن برنامج التواصل الذي ينتهجه مجلس الإدارة، لتفقد أحوال الأندية والاطمئنان على مشروع البنية التحتية الذي تشرف عليه لجنة تطوير أندية الأولى،

وقال إنه فخور بالمشروع الاستثماري الجديد في نادي رأس الخيمة حسب المعلومات التي اطلع عليها من الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة، بما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل، وهو يدعم الأنشطة في النادي لضمان الاستدامة، ونتمنى أن يكون الشعار الجديد للنادي «فأل خير» على هذا النادي العريق، خصوصاً أنه يمزج بين الأصالة والعراقة، حتى يحقق الخيماوي المزيد من النجاحات في الموسم القادم، تلبية لطموحات الرياضة والرياضيين في رأس الخيمة.

وأضاف: ننظر في اتحاد الكرة إلى الأندية من جانبين، حيث يتألف الأول من الدور المجتمعي الذي يقوم به النادي، وتوفير البنية التحتية لكونه المتنفس الوحيد للمواطنين، ويجب التكاتف من الجميع لتهيئة البنية التحتية أمام اللاعبين للتعبير عن الطاقات، والثاني مرتبط بالجانب التجاري، لأن كرة القدم أصبحت سلعة، من جهة التخطيط الصحيح، حتى يعود المردود المالي على الأندية، من خلال إدارة عقود اللاعبين، واستثمار الأراضي الموجودة، والحضور الجماهيري، وذلك لضمان استدامة النشاط الرياضي، ويحز في نفسي انسحاب أحد الأندية، أو تقليص الأنشطة الموجودة، ونحن في النهاية نخدم مجتمع الدولة والمواطنين.

وشدد مروان بن غليطة على أهمية الترويج الجيد للسلعة الموجودة بالحديث هنا عن دوري الهواة، بالحصول على راعٍ للمنافسة، وتحقيق العلامة التجارية على مستوى لجنة دوري المحترفين، والاتحاد لا يستطيع العمل بمعزل عن الأندية، ويجب أن تكون الجهود مشتركة لتسويق هذا المنتج، وزيادة الأندية في الأولى، ولا نستطيع تسويق المنتج بـ 12 نادياً فقط، وطموحنا الوصول إلى 16 نادياً، ونستطيع خلال 4 سنوات، بتضافر جميع الجهود، أن نحصل على منتج متطور، بوجود الراعي الذي يؤمن استدامة النشاط، وهذا ما نسعى إليه بالتعاون مع الأندية والاتحاد حرص في الفترة الماضية على الاستماع إلى المطالب الخاصة من أندية الهواة، خلال الاجتماعات السابقة، والتي كشفت عن حاجتها من المعدات، ونسعى لتوفير احتياجات أكثر للأندية في الفترة القادمة.

وتوقع مروان بن غليطة عودة مصفوت إلى أداء مبارياته وتدريباته على ملعبه في الموسم الجديد، بعد الفراغ من الترتيبات الجارية الآن، وذلك بتركيب العشب الطبيعي الجديد بعد إزالة العشب الصناعي.