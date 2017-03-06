منتخبنا للرجبي يكتفي بـ «برونزية» سباعيات آسيا

أحمد سليم (الدوحة)

اكتفى منتخبنا الوطني للرجبي بالحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية في ختام البطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة على ملعب الإحماء بمؤسسة أسباير زون، بمشاركة 11 منتخبنا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وتغلب منتخبنا على سنغافورة 43-14 ليحصل على البرونزية، بينما توج المنتخب الفلبيني بلقب البطولة بفوزه على سنغافورة في المباراة النهائية 41-7، فيما حصل المنتخب القطري على المركز الخامس وكأس الـ«بليت»، وذلك بعد فوزه على إيران 10-4.

وبهذه النتائج يصعد منتخبا الفلبين وتايلاند للمستوى الأعلى للعب في بطولة النخبة الثمانية الكبار التي تقام في 3 دول مختلفة من أجل التأهل إلى كأس العالم لسباعيات الرجبي 2018 في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية.

وقام قيس الظالعي أمين عام الاتحاد الآسيوي للرجبي، رئيس الاتحاد العربي وأمين عام الاتحاد الإماراتي، ويوسف بن جهام الكواري رئيس الاتحاد القطري للرجبي، وعبد الله آمان الخاطر أمين السر العام، بتتويج الفائزين في مسك ختام البطولة.

وكان منتخبنا قد بدأ اليوم الأخير في البطولة بالفوز على باكستان 24-10 في الدور ربع النهائي، في مباراة ظهر فيها الفريق بمستوى مميز وأثبت تفوقه طوال مجريات المباراة ليتأهل لمواجهة تايلاند التي تغلبت بدورها على المنتخب القطري 5-24، ليخسر منتخبنا بصعوبة 19-17 وكان منتخبنا قريب من الفوز، ولكن الوقت لم يسعفه للعودة للتعويض حيث كان الأفضل في المباراة ولكن صادفه عدم توفيق، خاصة أنه كان أحد المرشحين بقوة للوصول للمباراة النهائية، ليلعب منتخبنا على المركز الثالث أمام سنغافورة ويفوز منتخبنا 43-14، ليثبت أنه كان يستحق التأهل للمنافسة على اللقب، ولكنه اكتفى ويحصل على البرونزية، بينما لعبت منتخبات قطر وإيران وباكستان والهند على المراكز من الخامس إلى الثامن لتحصل قطر على الخامس وإيران على السادس والهند على السابع وباكستان على الثامن.

وعادت بعثة منتخبنا أمس، وضمت 12 لاعباً هم: بين بولجير ونيل ستاثام وجوشوا ايفيز واندريو بويل وعماد ريال وصامويل أوينج وجيرمايا كيليكاناسو ووليد البلوشي وجامي ويليمز ودانيل بيل وسيان كاري وماجد البلوشي، بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة النيوزيلاندي أبولو برليني، بالإضافة إلى المساعدين بيت سكوت ودانيل جارنت، ومحمد أحمد شاكر رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للرجبي ومدير المنتخبات.

أكد قيس عبدالله الظالعي أن منتخبنا كان يستحق التتويج باللقب، ولكن أخطاء بسيطة حرمتنا من العودة باللقب، وأضاف: منتخبنا كان قادراً على التتويج باللقب، خاصة أن المستويات بين جميع الفرق كانت متقاربة، وكنا نطمح لتأهل منتخبي الإمارات وقطر إلى بطولة النخبة التي تضم كبار آسيا اليابان وهونج كونج وكوريا الجنوبية وسريلانكا وكازاخستان والصين تايبيه وماليزيا، لكن لم يحالفنا الحظ، الرياضة لابد فيها من فائز وخاسر. وأبدى الظالعي رضاه عن المستوى التنظيمي للبطولة وقال: الاتحاد القطري قدم بطولة مثالية للغاية نالت استحسان وإشادة بعثات الوفود المشاركة، والنسخة هي الأولى التي تقام في دولة واحدة بعد أن أقيمت النسخة الماضية علي مرحلتين في الهند والعين.

وكشف الظالعي عن تطور اللعبة في آسيا منذ تولى منصب الأمين العام قبل 6 سنوات، في ظل اهتمام اللجان الأولمبية بالدول الآسيوية بعد دخول اللعبة الألعاب الأولمبية، متمنياً التوفيق لمنتخبنا في الاستحقاقات المقبلة.