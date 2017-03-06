منتخبنا وصيفاً لـ «خليجية السباحة» للناشئين في الدوحة

أحمد سليم (الدوحة)

حصل منتخبنا الوطني على وصافة البطولة الخليجية للسباحة في المجرى القصير (25م) بنسختها الرابعة عشرة، التي اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة على مجمع حمد للرياضات المائية، وذلك بعد أن حصل على المركز الثاني في بطولة الناشئين لفئات 11-12 سنة و13-14 سنة و15-17 سنة، بمجموع 42 ميدالية، منها (9 ذهبيات و18 فضية و15 برونزية).

وكان منتخبنا قد حصل على وصافة بطولة العمومي وفئة 10 سنوات، بينما توج المنتخب القطري بكأس البطولة بعد أن جمع سباحوه 51 ميدالية ملونة، منها (32 ذهبية و11 فضية و8 برونزيات)، وحل المنتخب البحريني في المركز الثالث بمجموع 29 ميدالية، منها (6 ذهبيات و13 فضية و10 برونزيات)، والمنتخب السعودي رابعاً برصيد 6 ميداليات ملونة، منها (3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين)، وجاءت عمان في المركز الأخير برصيد 10 ميداليات ملونة، منها (ذهبية و5 فضيات و4 برونزيات)، وتم توزيع 138 ميدالية، منها 51 ميدالية و48 فضية و39 برونزية.

وقام طه الكشري رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية للسباحة بتسليم كأس البطولة إلى خليل الجابر رئيس الاتحاد القطري للعبة.

وفاز سباح منتخبنا يوسف راشد بجائزة أفضل سباح في فئة 13-14 سنة بمجموع 1254 نقطة، بينما حصل القطري كريم سلامة على جائزة الأفضل لفئة 11-12 سنة بمجموع 1065 نقطة، ونال زميله يعقوب الخليفي جائزة الأفضل في فئة 15-17 سنة بمجموع 1729 نقطة.