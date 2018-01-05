قطر تتجاوز «الخطوط الحمراء» لـ «فك شباك» أزمتها الاقتصادية

أحمد مراد (القاهرة)

وصف خبراء اقتصاديون قرار الحكومة القطرية بمنح المستثمر الأجنبي حق تملك المشروعات والاستثمارات في غالبية القطاعات الاقتصادية بنسبة 100% بأنه محاولة يائسة لـ«فك شباك» الأزمة التي وقع فيها الاقتصاد القطري خلال الأشهر السبعة الماضية، وبالتحديد منذ إعلان قرار الرباعي العربي بقطع العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو الماضي. وأوضح الخبراء أن قطر في السابق كانت تحظر على المستثمر الأجنبي التملك الكامل للمشروعات والاستثمارات التي تقام على الأراضي القطرية، وكانت تسمح له فقط بتملك 49% من أسهم المشروع الاستثماري، وكان ذلك بمثابة «خط أحمر» في الفكر الاقتصادي القطري، ولكن بعد الخسائر الفادحة التي تعرضت لها الدوحة من جراء إجراءات المقاطعة، فإنها تتجاوز كل الخطوط الحمراء في خططها الاقتصادية لجذب المستثمر الأجنبي.

أرجع إبراهيم الغيطاني، الباحث في الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قرار الحكومة القطرية بمنح المستثمر الأجنبي حق تملك المشروعات والاستثمارات في غالبية القطاعات الاقتصادية بنسبة 100%، إلى تأثر الاقتصاد القطري بإجراءات المقاطعة التي فرضتها الدول العربية الأربع ــ الإمارات ومصر والسعودية والبحرين ـ ضد النظام القطري منذ يونيو الماضي، مؤكداً أن هذه المقاطعة جعلت الاقتصاد القطري يمر بمرحلة من الضغوط، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الضغوط خلال الأشهر القادمة مع استمرار إجراءات المقاطعة ضد قطر، والتي تكبدها تكلفة اقتصادية وتجارية عالية جدا.

وقال الغيطاني: في السابق كانت قطر تحظر على المستثمر الأجنبي التملك الكامل للمشروعات والاستثمارات التي تقام على الأراضي القطرية، وكانت تسمح له فقط بتملك 49% من أسهم المشروع الاستثماري، وكان ذلك بمثابة «خط أحمر» في الفكر الاقتصادي القطري، ولكن بعد الخسائر الفادحة التي تعرضت لها الدوحة من جراء إجراءات المقاطعة، نجدها تتجاوز كل الخطوط الحمراء في خططها الاقتصادية لجذب المستثمر الأجنبي، وفي هذا الإطار جاء القرار الأخير بإتاحة الفرصة أمام المستثمر الأجنبي لتملك المشروعات والاستثمارات بنسبة 100%.

وأضاف: وفي اعتقادي لن تفلح مثل هذه القرارات في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطر خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها الاقتصاد القطري، لاسيما أن غالبية المؤشرات والتقديرات الاقتصادية تشير إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي في قطر، فضلاً عن ارتفاع معدل التضخم بفعل عوامل عدة، أهمها تراجع حجم الناتج القومي، وتراجع حجم الاحتياطي، ونقص السلع، وارتفاع تكلفة الواردات والخدمات من نقل وطيران، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدل الزيادة في الأسعار، أضف إلى ذلك أن ارتفاع معدل التضخم، وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، فضلاً عن تراجع حجم الإيرادات الحكومية وغيرها من الإجراءات التقشفية التي يمكن اتخاذها على المستوى الاقتصادي خلال الفترة القادمة، سيكون لها تأثيرها المؤكد على حجم الإنفاق الحكومي وحجم الطلب المحلي، الأمر الذي سيترك تأثيره على حجم النمو الاقتصادي.