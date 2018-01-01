البرلمان العربي يسعى لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أحمد شعبان (القاهرة)

أقر البرلمان العربي في جلسته الثانية المنعقدة بالقاهرة، خطة عمل لرفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك من خلال اللجنة التي شُكلت لهذا الغرض برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، وعضوية رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، والدكتور عبدالرحمن محمد سعيد، عضو مجلس النواب السوداني، عضو البرلمان العربي.

وستنطلق خطة تحرك البرلمان العربي على المستوى العربي والإقليمي والدولي بالتركيز على الدور الفاعل والمؤثر لجمهورية السودان على الساحة العربية والإقليمية والدولية، وما تقوم به من جهود حقيقية في محاربة الإرهاب في العالمين العربي والإسلامي، باعتبارها من الدول المحورية في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تقوده المملكة العربية السعودية والمكون من 41 دولة عربية وإسلامية. والتحالف العربي لدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية، والتعاون مع المحيط الأفريقي والدولي في محاربة الإرهاب، ودورها الإيجابي والفاعل في مواجهة المشروعات الإقليمية للتدخل في شؤون الدول العربية مثل المشروع الإيراني، ودور السودان في تحقيق السلم والأمن في أفريقيا، خاصة في دولة جنوب السودان، وما حققته من إنجاز بشأن خطة «المسارات الخمسة» المتفق عليها بين الجانبين السوداني والأميركي، وجهود جمهورية السودان بشأن الحوار الوطني والمصالحات الداخلية، والتقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان.