«بيزنيس إنسايدر»: المقاطعة توقف بناء ملاعب المونديال

شادي صلاح الدين (لندن)

ذكر موقع «بيزنيس إنسايدر»، أن المقاطعة التي تفرضها الدولة العربية على دويلة قطر أدت إلى وقف التقدم في بناء ثلاثة ملاعب يجري بناؤها في إطار استعدادات الإمارة الصغيرة لاستضافة كأس العالم 2022. وأوضح الموقع أن صور الأقمار الصناعية التي تم تحليلها من قبل شركة «بيرد دوت آي» العاملة مجال التكنولوجيا أظهرت عدم وجود أي تقدم يذكر في ثلاثة ملاعب من إجمالي ثمانية ملاعب يجري إنشاؤها من شهر يونيو الماضي، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» يشترط وجود ثمانية ملاعب على الأقل لاستضافة الحدث الأكبر في كرة القدم.

وتستورد قطر نسبة كبيرة من مواد البناء الخاصة بها، فضلاً عن غيرها من المواد الضرورية مثل المواد الغذائية، التي تأتي معظمها من خلال المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى. إلا أن السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو الماضي، مما جعل الحصول على الإمدادات أكثر صعوبة.

وقال مارك أوكونيل، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الاستثمارية أوكو جلوبال، في معرض حديثه لموقع «بيزنيس إنسايدر»، إن المشاريع في قطر «متوقفة في كثيرٍ من الحالات»، وتساءل عن «الواقعية» في قدرة البلاد على استضافة كأس العالم.

وتظهر صور الأقمار الصناعية تقدماً ضئيلاً هذا العام في ملعب «لوسيل»، خاصة منذ بدء المقاطعة في يونيو، وهو ما يمكن رؤيته بسهولة في سلسلة من الصور التي نشرها الموقع من مارس ويونيو وسبتمبر، وديسمبر العام الجاري. وتظهر الصور الأخيرة تقدم لا يزيد كثيرا عن الأساسات، في حين أن عملية الانتهاء من بناء الملاعب مقررة في عام 2019.