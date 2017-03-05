ترامب يتهم أوباما بالتنصت على مكالماته خلال الحملة الانتخابية

واشنطن (وكالات)

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الرئيس السابق باراك أوباما بالتنصت على مكالماته في أكتوبر خلال المراحل الأخيرة من الحملة الانتخابية الرئاسية، لكنه لم يقدم أدلة تدعم اتهامه. وقال ترامب في سلسلة تغريدات في وقت مبكر من أمس «إلى أي مستوى نزل الرئيس أوباما ليتنصت على هواتفي خلال العملية الانتخابية المقدسة جداً.. هذا نيكسون - ووترجيت. رجل سيئ أو مريض».

وفي وقت لاحق مساء أمس، أكد متحدث باسم أوباما أن الرئيس السابق لم يأمر بتاتا بالتنصت على أي أميركي. وقال المتحدث كيفين لويس في بيان «لم يأمر الرئيس اوباما أو البيت الأبيض بالتنصت على أي مواطن أميركي». وقال ترامب في إحدى التغريدات، إن عملية التنصت وقعت في برج ترامب في نيويورك، لكن «لم يعثر على شيء».

وتعرضت إدارة ترامب لضغوط في ظل تحقيقات من(إف.بي.آي) ومن الكونجرس في اتصالات بين بعض أعضاء حملة ترامب ومسؤولين روس خلال الحملة الانتخابية.

وفرض أوباما عقوبات على روسيا وأمر دبلوماسيين روسا بمغادرة الولايات المتحدة في ديسمبر لضلوع بلادهم في اختراق الشبكات الإلكترونية لمجموعات سياسية خلال انتخابات الرئاسة التي جرت في 8 من نوفمبر.