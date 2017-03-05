الجيش الوطني الليبي يؤكد السيطرة على الهلال النفطي

طرابلس، بنغازي (وكالات)
شنت طائرات السلاح الجوي بالجيش الوطني الليبي، أمس، غارات جوية على مليشيا سرايا الدفاع بالقرب من الميناء النفطي براس لانوف في منطقة الهلال النفطي بوسط ليبيا. وجاء الغارات بعد يوم من مهاجمة الميليشيا للمنطقة، وزعمها أنها سيطرت على ميناءي النفط الرئيسين هناك. ونفى أحمد المسماري المتحدث باسم أمس الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، تلك المزاعم. وقال المسماري: «صدت قوات الجيش (المعتدين)، وأجبرتهم على التراجع تماماً»، وفقاً لقناة ليبيا الإخبارية.
وأضاف أن: «الهلال النفطي يخضع لسيطرة الجيش»، دون الخوض في تفاصيل. ولم يتم الإبلاغ عن سقوط قتلى أو جرحى.
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واتهم مجلس النواب الليبي المنتخب قوات المعارضة التشادية بالمشاركة في الهجوم على منطقة الهلال النفطي، إضافة إلى ميليشيات متطرفة تابعة لتنظيم القاعدة فارة من مدينة بنغازي. ودعا المجلس في بيان أصدره الليلة قبل الماضية مجلس الأمن لرفع حظر التسليح عن الجيش الليبي«الذي يتصدى للإرهاب والتطرف وسط تخاذل المجتمع الدولي»، كما دعا دول العالم والأمم المتحدة لـ«اتخاذ موقف واضح من هذه الأعمال الإرهابية». وحمَّل مجلس النواب كامل المسؤولية لمن «وفر لهذه الجماعات الإرهابية المأوى والدعم المادي والعسكري من أطراف داخلية ودول أجنبية». وأشار مجلس النواب إلى أن القوات المسلحة الليبية قامت بتحرير هذه الموانئ وقامت بتسليمها للمؤسسة الوطنية للنفط وحرس المنشآت النفطية «وبعد أن بدأ يتعافى قطاع النفط للمساهمة في تعافي الاقتصاد الليبي والتخفيف من وطأة معاناة الليبيين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا».
وتتألف مليشيا «سرايا الدفاع عن بنغازي» بشكل رئيس من المقاتلين الذين طردوا من بنغازي شرقي ليبيا، نتيجة للعملية العسكرية التي أطلقها حفتر عام 2014 ضد الإرهابيين. وكانت قوات الجيش سيطرت في سبتمبر الماضي على منطقة الهلال النفطي وسلمتها لاحقا للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، كي تعيد تشغيل بعض الموانئ لتصدير النفط الخام.