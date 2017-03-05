أبوظبي تشارك بـ 200 فعالية ومبادرة في شهر القراءة

أبوظبي (الاتحاد)
تشارك إمارة أبوظبي خلال شهر القراءة 2017 والذي يأتي تلبية لقرار مجلس الوزراء باعتماد شهر مارس من كل عام
شهراً للقراءة، بعدد من الفعاليات والمبادرات والأنشطة التي تشارك فيها الجهات التابعة لحكومة أبوظبي، وذلك إدراكاً منها بأهمية القراءة ودورها في بناء ثروة بشرية تواصل مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
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وتفعيلا لمبادرات إمارة أبوظبي في شهر القراءة، وتعزيزاً للتعاون بين الجهات المشاركة، تم تشكيل لجنة فنية لإمارة أبوظبي لتنفيذ المرسوم بقانون اتحادي برئاسة الدكتورة روضة السعدي.
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