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تشكيل لجنة فنية للإمارة لتنفيذ المرسوم بقانون اتحادي بشأن القراءة

أبوظبي تشارك بـ 200 فعالية ومبادرة في شهر القراءة
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تاريخ النشر: الأحد 05 مارس 2017

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك إمارة أبوظبي خلال شهر القراءة 2017 والذي يأتي تلبية لقرار مجلس الوزراء باعتماد شهر مارس من كل عام

شهراً للقراءة، بعدد من الفعاليات والمبادرات والأنشطة التي تشارك فيها الجهات التابعة لحكومة أبوظبي، وذلك إدراكاً منها بأهمية القراءة ودورها في بناء ثروة بشرية تواصل مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

يأتي شهر القراءة امتداداً لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، العام 2016 عام القراءة، وتعزيزاً لثقافة القراءة وجعلها ممارسة يومية وأسلوب حياة وعادة مستدامة لدى أفراد المجتمع، ما يسهم في تمكين العنصر البشري الذي يشكل مصدر الثروة الرئيس، والارتقاء بمنظومة الاقتصاد الوطني عبر خلق جيل مبتكر قادر على استشراف المستقبل.

وتفعيلا لمبادرات إمارة أبوظبي في شهر القراءة، وتعزيزاً للتعاون بين الجهات المشاركة، تم تشكيل لجنة فنية لإمارة أبوظبي لتنفيذ المرسوم بقانون اتحادي برئاسة الدكتورة روضة السعدي.

وقالت سعادة الدكتورة روضة سعيد السعدي مدير عام مكتب اللجنة التنفيذية ممثل إمارة أبوظبي في لجنة تنفيذ المرسوم بقانون القراءة، إن شهر القراءة جاء تتويجاً لعام 2016 الذي شهد نقلة نوعية في مفهوم القراءة. ... المزيد
     
 

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