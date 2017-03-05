الأسبرين يقلص إصابة الرجال بالسرطان

نيويورك (رويترز)

أشارت نتائج دراسة إلى إن الرجال الذين يتناولون الأسبرين بشكل منتظم يقل لديهم خطر الإصابة بسرطان بروستاتا القاتل أكثر من الرجال الذين لا يتناولونه.

وقالت الطبيبة ماري كيه. داونر من كلية‭‭ ‬‬هارفارد تي.إتش. تشان للصحة العامة في بوسطن: «يبدو أن هناك صلة أقوى بين الاستخدام المنتظم للأسبرين وتقلص خطر الإصابة بسرطان بروستاتا القاتل في مراحل متأخرة من تقدم السرطان». واستخدم فريق الطبيبة داونر بيانات من أكثر من 22 ألف مشارك في دراسة فيزيكانز هيلث للبحث عن الصلة المحتملة بين استخدام الأسبرين بشكل منتظم «أكثر من ثلاثة أيام في الأسبوع لمدة عام على الأقل» وسرطان البروستاتا القاتل.

وقال الباحثون في دورية «يوروبيان يورولوجي»: « بالمقارنة مع عدم تعاطيه مطلقاً تم الربط بين الاستخدام المنتظم سابقاً للأسبرين وتقلص خطر الإصابة بسرطان البروستاتا القاتل بنسبة 46 في المئة وتم الربط بين الاستخدام الحالي للأسبرين وتقلص خطر الإصابة بنسبة 32 في المئة».