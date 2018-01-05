ليدي جاجا تحيي حفل توزيع جوائز جرامي

نيويورك (أ ف ب)

ستغني نجمة البوب ليدي جاجا ومغني الراب تشايلديش جامبينو خلال الحفل الستين لتوزيع جوائز جرامي للموسيقى في 28 فبراير في نيويورك، على ما أعلن منظمو أعرق الجوائز الموسيقية الأميركية.

واسما ليدي جاجا وتشايلديش جامبينو هما من بين أول الأسماء التي يكشف عنها للمشاركة في العرض الذي ينقله التلفزيون مباشرة، ويحظى بمتابعة كبيرة. وسبق لليدي جاجا أن شاركت فيه عام 2016 مع تكريم لديفيد بووي بعد وفاته.

وجاجا غير مرشحة للفوز في أي فئة من فئات المكافآت العريقة، في حين حقق تشايلديش جامبينو مفاجأة، إذ وصل إلى التصفية النهائية في جائزتي أفضل ألبوم وأفضل تسجيل.

ولاقى ألبوم «إوييكن ماي لوف!» لتشايلديش جامبينو استحساناً كبيراً، فيما تتناول أغنيته المنفردة «ريدبون» موضوعي العنصرية والخيانة.

وستغني على مسرح «جرامي» كذلك، المغنية بينك، وفرقة «ليتل بيج تاون». ويقام الحفل في نيويورك للمرة الأولى منذ عام 2003، وسيكون العرض متمحوراً حول مسارح برودواي، على ما أكد المنظمون.