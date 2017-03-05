منتخبنا يهزم الهند في «آسيوية» سباعيات الرجبي

أحمد سليم (الدوحة)
تأهل منتخبنا الوطني للرجبي للدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة على في اسباير بمشاركة 11 منتخبا، وذلك بأريحية كبيرة بعد فوزه السهل على المنتخب الهندي مرتين ضمن المجموعة الثالثة بنتيجة (19-12، 45/ صفر).
ولعب مدرب منتخبنا النيوزيلاندي أبولو برليني بتشكيلة مختلفة في المباراة الأولى من أجل تجهيز اللاعبين والوقوف على مستواهم قبل الدخول في المباريات الفاصلة وبالتالي كانت نتيجة المباراة الأولى متقاربة، وفي المباراة الثانية دفع برليني بالتشكيلة الأساسية التي يخوض بها المواجهات الحاسمة مع إجراء بعض التغييرات وهو ما سمح لمنتخبنا بإنهاء المباراة الثانية 45/ صفر، شارك في المباراتين جميع اللاعبين الذي تم اختيارهم لتمثيل منتخبنا في البطولة وهم: بين بولجير ونيل ستاثام وجوشوا ايفيز واندريو بويل وعماد ريال وصامويل اوينج وجيرمايا كيليكاناسو ووليد البلوشي وجامي ويليمز ودانيل بيل وسيان كاري وماجد البلوشي.
|
ويتأهل الفائزون للدور نصف النهائي لمواصلة المشوار نحو المباراة النهائية واللقب، ويتأهل أول وثاني البطولة للعب في بطولة النخبة المؤهلة لكأس العالم 2018 في سان فرانسيسكو، بينما تلعب الفرق الخاسرة من الدورين ربع ونصف النهائي على «الطبق الفضي».
|
ورشح الظالعي منتخبنا للعودة باللقب من الدوحة، بعد أن أثبت نفسه كمنافس قوي للفلبين وسنغافورة كونهما من أقوى المنتخبات المرشحة، ثم يأتي من بعدهم المنتخب القطري بصفته مستضيف البطولة، مشيرا إلى أن المفاجآت غير واردة، وستتوج باللقب الفرق الأقوى، وأتمنى أن يكون اللقب في النهائية لمنتخبنا.