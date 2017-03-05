منتخبنا يهزم الهند في «آسيوية» سباعيات الرجبي

أحمد سليم (الدوحة)

تأهل منتخبنا الوطني للرجبي للدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة على في اسباير بمشاركة 11 منتخبا، وذلك بأريحية كبيرة بعد فوزه السهل على المنتخب الهندي مرتين ضمن المجموعة الثالثة بنتيجة (19-12، 45/‏ صفر).

ولعب مدرب منتخبنا النيوزيلاندي أبولو برليني بتشكيلة مختلفة في المباراة الأولى من أجل تجهيز اللاعبين والوقوف على مستواهم قبل الدخول في المباريات الفاصلة وبالتالي كانت نتيجة المباراة الأولى متقاربة، وفي المباراة الثانية دفع برليني بالتشكيلة الأساسية التي يخوض بها المواجهات الحاسمة مع إجراء بعض التغييرات وهو ما سمح لمنتخبنا بإنهاء المباراة الثانية 45/‏ صفر، شارك في المباراتين جميع اللاعبين الذي تم اختيارهم لتمثيل منتخبنا في البطولة وهم: بين بولجير ونيل ستاثام وجوشوا ايفيز واندريو بويل وعماد ريال وصامويل اوينج وجيرمايا كيليكاناسو ووليد البلوشي وجامي ويليمز ودانيل بيل وسيان كاري وماجد البلوشي.

وكان منتخبنا قد ضمن التأهل قبل خوض دور المجموعات بعد أن أوقعته القرعة ضمن مجموعة تضم فريقين فقط، بعد انسحاب لبنان من البطولة، ليتصدر منتخبنا المجموعة الثالثة ويلتقي مع باكستان ثاني المجموعة الأولى في الدور ربع النهائي، بينما تلعب الهند مع سنغافورة متصدرة المجموعة الأولى، وفي باقي المباريات يلتقي المنتخب القطري مستضيف البطولة وثاني المجموعة الثانية مع تايلاند متصدرة المجموعة الرابعة، فيما تلعب الفلبين أول المجموعة الثانية أمام إيران ثاني المجموعة الرابعة.

ويتأهل الفائزون للدور نصف النهائي لمواصلة المشوار نحو المباراة النهائية واللقب، ويتأهل أول وثاني البطولة للعب في بطولة النخبة المؤهلة لكأس العالم 2018 في سان فرانسيسكو، بينما تلعب الفرق الخاسرة من الدورين ربع ونصف النهائي على «الطبق الفضي».

وكانت البطولة افتتحت الجمعة بحفل مبسط شهد عرض أعلام الدول المشاركة وحضره قيس عبدالله الظالعي أمين عام الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد العربي للعبة أمين عام الاتحاد الإماراتي، يوسف بن جهام الكواري رئيس الاتحاد القطري للعبة وأشود أحمد سفير جمهورية بنجلاديش، ويوسف بن جهام الكواري رئيس الاتحاد القطري للعبة، وعبد الله الخاطر أمين السر العام للاتحاد القطري.

ورشح الظالعي منتخبنا للعودة باللقب من الدوحة، بعد أن أثبت نفسه كمنافس قوي للفلبين وسنغافورة كونهما من أقوى المنتخبات المرشحة، ثم يأتي من بعدهم المنتخب القطري بصفته مستضيف البطولة، مشيرا إلى أن المفاجآت غير واردة، وستتوج باللقب الفرق الأقوى، وأتمنى أن يكون اللقب في النهائية لمنتخبنا.