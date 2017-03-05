قلق أوروبي من خروج بريطانيا من دون تسديد الفاتورة

لندن (أ ف ب)
خلصت لجنة برلمانية بريطانية أمس، إلى أن بإمكان بريطانيا قانونا الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون تسديد نفقات رحيلها، محذرة في المقابل من عواقب سياسية ومالية قد تلحق بها جراء ذلك.
وأوضحت اللجنة التابعة لمجلس اللوردات، في استخلاصات نشرت أمس، أن هذا السيناريو ممكن في حال عدم التوصل إلى أي اتفاق تجاري بين بريطانيا وبروكسل في ختام المفاوضات حول بريكست.
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وبريطانيا هي المساهم الرابع في ميزانية الاتحاد الأوروبي، بعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وستكون مسألة تسديد فاتورة خروجها من أولويات بروكسل خلال المفاوضات.
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وحذر إيان بيغ، الباحث في معهد لندن للاقتصاد، ردا على أسئلة اللجنة البرلمانية، بأن عدم تسديد هذه الفاتورة سيعتبر بمثابة «عمل معاد». وكانت المفوضية الأوروبية حذرت لندن من الانفصال عن الاتحاد من دون تسديد الثمن. وقال المتحدث باسم المفوضية مارغاريتيس سكيناس، في مطلع فبراير إن تسديد فاتورة بريكست «عنصر أساسي في التفاوض على انفصال طبق الأصول».
وتابع، مستخدما استعارة مستوحاة من عادات البريطانيين، «إن الأمر أشبه بالذهاب إلى حانة مع 27 صديقا. تطلبون أكواب بيرة للجميع، ثم لا يمكنكم الانسحاب في حين أن الاحتفال متواصل، عليكم تسديد فاتورة الكؤوس التي طلبتموها».