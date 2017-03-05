مدريد (الاتحاد)

أبرمت القمة العالمية للصناعة والتصنيع شراكة استراتيجية مع «الكونفدرالية الإسبانية لمنظمات أصحاب المشاريع»، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقد في مقر الكونفدرالية في العاصمة الإسبانية مدريد، بحسب بيان أمس.

وبموجب هذه الشراكة، سيتعاون الطرفان لتعزيز البيئة الداعمة للابتكار والتطور التقني في القطاع الصناعي، والاستفادة من النمو الهائل الذي تشهده تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما تحدثه من تغيرات كبيرة في العمليات والمنتجات الصناعية.

واستقطب الاجتماع إقبالاً كبيراً من الشركات الإسبانية الصناعية، حيث شارك فيه نحو 150 من قادة هذه الشركات، ومن البعثات الدبلوماسية في إسبانيا، حيث بلغ عدد ممثلي سفارات الدول من آسيا وأميركا وأوروبا ما يقارب 21 دبلوماسياً. وشهد الاجتماع جلسة نقاشية، أدارها إنريكي فردجوير، مدير كلية «إساد» للأعمال والقانون، وتناولت الجلسة التوقعات والآفاق المستقبلية للقطاع الصناعي في كل من إسبانيا وأوروبا والعالم، بمشاركة كل من الدكتورة حصة عبدالله أحمد العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى إسبانيا، وخوان روسل، رئيس مجلس إدارة «الكونفدرالية الإسبانية لمنظمات أصحاب المشاريع»، وخوسيه لويس كايزر، مدير عام التجارة الدولية والاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة والتنافسية الإسبانية، وأليخاندرو كروس برنابيو، نائب مدير عام سياسات القطاعات الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة والتنافسية الإسبانية، وبدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع» ورئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، وغيليرمو أولاثيا، رئيس مجلس إدارة لجنة الصناعة والطاقة في «الكونفدرالية الإسبانية لمنظمات أصحاب المشاريع»، وأنخيل لويس باوتيستا، مدير العلاقات المؤسسية في شركة «ريبسول».

وتوفر «الكونفدرالية الإسبانية لمنظمات أصحاب المشاريع»، والتي تأسست في عام 1977، خدمات دعم تطوعية لما يزيد على مليوني شركة ورائد أعمال في مختلف أنحاء إسبانيا، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية. وستعمل القمة العالمية للصناعة والتصنيع، بالتعاون مع «الكونفدرالية الإسبانية لمنظمات أصحاب المشاريع»، على تعزيز قدرة الشركات الصناعية الإسبانية الناشطة في مختلف القطاعات على الاستفادة من فرص النمو التي توفرها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وسلاسل القيمة العالمية.