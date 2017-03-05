%38 نمواً في استثمارات الأبحاث بقطاع البتروكيماويات الخليجي

دبي (الاتحاد)

قفزت استثمارات الأبحاث والتطوير لقطاع البتروكيماويات الخليجي بنحو 38% إلى 729 مليون دولار في عام 2015 مقارنة بعام 2014. وتعد هذه القفزة الأعلى عالميا وفقاً لأحدث تقارير للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا». وفي المقابل، تراجع مستوى الإنفاق على البحث والتطوير ضمن قطاع الكيماويات العالمي خلال نفس الفترة بنسبة 10%. لكن ما زالت حصة الصناعة الخليجية من حيث حجم إنفاق صناعة الكيماويات العالمية على البحث والتطوير متواضعة ولا تتجاوز نسبة 2% من الإجمالي العالمي.

وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» إنه «مع تراجع مزايا توافر اللقيم في المنطقة لم يعد أمام الصناعة وشركات البتروكيماويات تحديدا خيار سوى التركيز على الابتكار في مجالات الإنتاج والتسويق والإمداد لتعزيز القدرة على المنافسة والحفاظ على حصتها في الأسواق الرئيسة».

ويناقش منتدى «جيبكا» للبحث والابتكار المقرر عقده في فندق «آرت روتانا» بمملكة البحرين يومي 8 إلى 9 مارس أهمية خلق ثقافة الابتكار والإبداع والسعي نحو التميز. إضافة إلى دمج الجوانب المتنوعة لإدارات التكنولوجيا والابتكار والبحوث والتطوير لتحسين الأداء وضمان النمو المستدام والحفاظ على الربحية. كما سيركز المؤتمر هذا العام بالتحديد على أفضل الممارسات في إدارة الإنفاق وتوجيهه بالطريقة الأمثل للمحافظة على تنافسية الصناعة الخليجية.

وسيلقي الكلمة الرئيسة في المنتدى الدكتور عدنان أحمد شهاب الدين مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، إضافة إلى مشاركة عدد من خبراء من القطاع من شركات إقليمية وعالمي منها شركات: سابك، وأرامكو السعودية، وبروج، وليوندل باسل، وهانيويل، وإيفونك وغيرها. كما سيشارك في المنتدى نخبة أكاديمية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. وسيستعرض المتحدثون قصص نجاح في كيفية بناء القدرات التقنية المحلية لرفع كفاءة الأعمال وتحقيق نمو مستدام.