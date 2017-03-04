ليكن هذا اليوم

«قلت لنفسي أخيراً ليكن الاحتفاء بيوم المرأة أمنية جماعية، ليس لأحد بعينه، ولا لشيء واحد، ولا ليوم واحد في السنة. كثيراً ما تنبهت لهذا اليوم فشعرت بنشوة التميز عن كل شيء من حولي.. أنا امرأة. لكن موعده هذه المرة فاجأني فجاء وأنا غارقة في همومهن».
لم يتسن لي معرفة الكثير عن هذه المرأة لكنني شعرت بأن خلف هذه الكلمات وخلف الهموم التي تتحدث عنها تتوارى إنسانة تحب الخير لبلادها ولا تحب الهزيمة. بعد مدة عادت لتحادثني قالت: «هزمت مرة واحدة في امتحان الجامعة، ولا أتمنى أن يتكرر مشهد الدموع والبكاء المستمر أسبوعاً متواصلاً من أجل امتحان خذل ابنتي، فحول المدرسة إلى فوبيا اهتزت على إثرها شخصية (فرحتي الصغيرة)».
سنوات ضوئية أتخيلها تفصلني عنها قبل أن يصيبني الإحباط. ما هي الإستراتيجية التعليمية إن لم تكن تعتني بمراجعة ورقة امتحان؟ لم تكن هناك يقظة تحول الامتحان إلى تجربة تحدٍ ومشاغبة لا يحتملها الشعور بالمسئولية. ماذا يعني أن يشتمل امتحان منتصف العام على أسئلة صعبة من فصل لم يدرسه الصغار. الذين «سقطوا» بل بالأحرى أسقطتهم آلية امتحان لم تتم مراجعته، وضعه مختصون من خارج الميدان التعليمي حيث ينتمي هؤلاء!
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كل سنة وأنت بخير أيتها المعلمة المؤمنة بأنه لكي يتحقق لهذا الجيل الشعور بالسعادة تأتي أسئلة الامتحان الصعبة كشيء ثانوي، مقارنة بالحاجة إلى تعليم هؤلاء كيف يفتحون أذهانهم، ليتمكنوا من مواجهة الطوارئ.
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كل عام وكلُّنا بخير.