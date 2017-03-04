تايلاند: تظاهرة من أجل السلام بعد يوم دام

بانكوك (أ ف ب)

نظم مئات الأشخاص أمس تظاهرة شارك فيها مسلمون وبوذيون من أجل السلام في اقصى جنوب تايلاند، غداة يوم دام حصد سبعة قتلى منهم أربعة مدنيين. وتوجه أعمال العنف الجديدة هذه في النزاع الدائر في هذه المنطقة منذ 13 عاما، ضربة إلى التقدم الكبير الذي حصل في بداية الأسبوع في المفاوضات بين الجيش التايلاندي والمجموعات المتمردة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقد قتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة، أحدهم طفل، أمس الأول. وهم مسؤول محلي كان متوجها إلى المدرسة مع ابنه وزوجته وشقيقة زوجته.

ونزل المسلمون والبوذيون أمس إلى شوارع قريتهم روسو للمطالبة بوقف أعمال العنف. وتقدم التظاهرة عشرات الأطفال الذين حملوا لافتات كتب عليها «أوقفوا المعارك، أوقفوا المجازر».

وقتل مسلحون مساء الخميس ثلاثة جنود كانوا يقومون بدورية في أحد أسواق اقصى جنوب تايلاند. وقال محمد مادوانج من شرطة مقاطعة مايو «لم يتح لهم الوقت ليردوا.. قتلوا على الفور»، موضحا ان المجموعة كانت تتألف من سبعة إلى ثمانية أشخاص. ويعتبر متمردو جنوب تايلاند الذين ينتمون إلى إتنية ماليزية وإلى الدين الإسلامي، أنفسهم ضحايا التمييز في بلد يشكل البوذيون أكثرية سكانه. ومنذ 2004، أسفر النزاع عن أكثر من 6800 قتيل معظمهم من المدنيين.