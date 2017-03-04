حرب كلامية بين برلين وأنقرة بعد إلغاء تجمعات مؤيدة لأردوغان

أنقرة (وكالات)

تواصلت الحرب الكلامية بين أنقرة وبرلين أمس على خلفية اتهامات لاذعة بانتهاك حرية التعبير، بعد إلغاء تجمعات داعمة لرجب طيب أردوغان في ألمانيا، ما أثار استياء تركيا. وفيما ضاعف المسؤولون الأتراك منذ مساء أمس النبرة الهجومية، ردت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بدورها أمس، مكررة انتقاداتها لوضع حرية الصحافة في تركيا. وبدأ التوتر بعد قرار السلطات الألمانية المحلية إلغاء تجمعين داعمين لأردوغان قبل ستة أسابيع من موعد الاستفتاء المقرر في 16 ابريل حول تعديل دستوري من اجل توسيع صلاحيات الرئيس التركي الذي يتهمه معارضوه بانتهاج سياسة قمعية.

وأعلنت الشرطة الألمانية أمس إلغاء تجمع ثالث مقرر الأحد في فريشن بغرب البلاد، كان يفترض أن يشارك فيه وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجي.

وكان زيبقجي أعلن في وقت سابق أنه سيتوجه إلى ألمانيا حتى ولو ألغي التجمع، قائلا إنه جاهز «للذهاب من منزل إلى منزل ومن مقهى إلى مقهى» للقاء الأعضاء المهمين من الجالية التركية في البلاد.

وفي وقت لاحق، أعلن مسؤول تركي أن وزيري خارجية تركيا وألمانيا توافقا خلال اتصال هاتفي أمس على ان يلتقيا الاربعاء المقبل.