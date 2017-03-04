الثني يبحث في القاهرة مواجهة التنظيمات الإرهابية



تاريخ النشر: السبت 04 مارس 2017 القاهرة (د ب أ) وصل إلى القاهرة، الليلة قبل الماضية، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، عبد الله الثني قادماً على رأس وفد من الأردن، في زيارة لمصر تستغرق أياماً عدة، يبحث خلالها دعم التعاون، وآخر التطورات في بلاده. وقالت مصادر «الثني سيلتقي خلال الزيارة مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات المصرية لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وليبيا، خاصة في مجال تأمين الحدود المشتركة ومواجهة التنظيمات الإرهابية». ويستعرض الثني آخر التطورات على الساحة الليبية في ضوء جهود مصر بشأن التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.