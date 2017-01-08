ميشيل أوباما تشيد بالتنوع بكلمة وداع مشحونة بالعواطف

واشنطن (رويترز)

وجهت سيدة الولايات المتحدة الأولى ميشيل أوباما رسالة مشحونة بالعواطف لقبول التنوع والترحيب بكل الأديان أمس الأول في كلام موجه إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قبل أسبوعين من حفل تنصيبه.

وفيما وُصفت بأنها آخر كلمة رسمية لها قبل أن يترك زوجها باراك أوباما الرئاسة قالت ميشيل خلال إحدى مناسبات تكريم المرشدين التربويين للمدارس الثانوية إن الولايات المتحدة تخص الناس من كل الخلفيات ومناحي الحياة. وقالت «تنوعنا العظيم، تنوع دياناتنا وألواننا ومذاهبنا، ليس تهديدا لهويتنا إنه يجعلنا ما نحن عليه».

وكان ترامب قد اقترح بناء جدار على امتداد الحدود مع المكسيك ومنع المسلمين بشكل مؤقت من دخول أميركا.

وقالت«إذا كنت شخصا تعتنق دينا فلتعرف أن التنوع الديني تقليد أميركي عظيم أيضا..وسواء كنت مسلما أو مسيحيا أو يهوديا أو هندوسيا أو سيخيا فهذه الديانات تعلم أولادنا الصغار العدل والشفقة والأمانة».