«الخروج البريطاني».. والحروب الأربع

قد يشهد شهر مارس أربع معارك على الأقل للخروج البريطاني ستشكل نتائجها خلال العامين القادمين من المفاوضات في وقت تتصارع فيه بريطانيا والدول الـ27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي على مستقبل العلاقات. وفيما يلي سرد للمعارك الأربع وملابساتها.
المعركة الأولى: في مجلس «اللوردات». تفضل رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بلا شك أن تجري عملية الخروج البريطاني بحلول 25 مارس، حين تحتفل الدول الأعضاء المتبقية في التكتل بالذكرى السنوية الستين لاتفاقية روما، التي بدأت عملية الوحدة الأوروبية. والمشرعون المعارضون في مجلس اللوردات يهددون بإضافة تعديلات لمشروع قانون الانسحاب الحالي، وقد يستطيل أمد هذا بما يكفي ليعرض جدول الأعمال للخطر. ويريد مايكل هيسيلتين«نائب رئيس الوزراء السابق عن حزب«المحافظين» إضافة إلى تعديل يطالب بأن يكون للبرلمان تصويت نهائي على أي اتفاق يتم التوصل إليه أثناء التفاوض. وفي مقال رأي نُشر في صحيفة «ميل أون صنداي»، تحدث هيسيلتين عن سلطة الحكومة في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الناتج عن استفتاء يونيو الماضي. وكتب هيسيلتين يقول «أيجب أن يكون لهذه السلطة أي حد زمني أو أن تتأثر بأي حال بنتيجة مفاوضات لا يمكن التنبؤ بها؟ كلا السؤالان يفرضان إجابة بالإثبات بالنسبة لي».
ورغم أن مجلس العموم هو صاحب السلطة النهائية، يستطيع مجلس اللوردات الذي يشغل فيه هيسيلتين مقعداً أن يتسبب بالتأكيد في عرقلة العملية أثناء مناقشته القضية. وحزب العمال وعد ألا يعرقل العملية، لكنه يرى أنه يستطيع الفوز بدعم مجلس اللوردات للحصول على ضمان أن يكون بوسع مواطني الاتحاد الأوروبي البقاء في المملكة المتحدة بعد ترك التكتل. ويرجح أن تلجأ حكومة ماي إلى مجلس العموم لإجراء تصويت لإبطال مثل هذا التعديل. المعركة الثانية: إمكانية الدخول إلى الخدمات المالية. في وقت مبكر من هذا العام، تخلى مجتمع المال في المملكة المتحدة عن فكرة الإبقاء على ما يطلق عليه نظام «جواز المرور» الذي يسمح لـ5500 شركة مالية مقرها المملكة المتحدة ببيع خدماتها عبر التكتل. وانخفضت آمال هذه الجماعة لتصل إلى نظام أقل درجة يطلق عليه «المساواة» الذي يراد به السماح للدول التي تعتبر قوانينها وسلطاتها التنظيمية قوية بما يكفي أن تتبادل الخدمات المصرفية مع أعضاء الاتحاد الأوروبي. لكن نظام «المساواة» أقل قوة من نظام «جواز المرور»، لأن القوانين غير مصممة لتتوائم مع مركز مالي كبير يعمل على أعتاب الاتحاد الأوروبي، وسيتعين تنقيحه ليتوائم مع الواقع الجديد. وتشير معلومات لبلومبيرج في تقرير عن الموضوع أن نظام «المساواة» لا يوفر إمكانية الدخول لسوق «الخدمات المصرفية مثل الاقتراض وتلقي الودائع وإدارة أصول التجزئة وخدمات الدفع. ونظام المساواة يقدم حقوقاً أقل توسعاً وحمايةً والعملية شاقة عادة ومستهلكة للوقت وتتأثر بالإقناع السياسي».
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المعركة الثالثة: استقلال اسكتلندا. لا تواجه ماي معارك سياسية في دهاليز بروكسل فحسب، بل في الداخل أيضاً. وتتأهب ماي للتصدي لدعوة رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجين إلى إجراء استفتاء ثان على الاستقلال. وذكرت صحيفة تايمز أن هذه الدعوة ستواكب الإعلان الرسمي عن ترك الاتحاد الأوروبي. ورغم أن معظم استطلاعات الرأي أظهرت أن الاسكتلنديين مازالوا يعارضون الاستقلال بالنسبة نفسها التي بلغت 55% في استفتاء عام 2014، لكن مسحاً أجرته شركة بي. إم. جي. لمصلحة صحيفة «هيرالد» نُشر يوم الثامن من فبراير الماضي أظهر أن الهامش يضيق، حيث لا يؤيد البقاء ضمن المملكة المتحدة إلا 51%، وأن 49% يريدون الاستقلال. ووافق البرلمان الاسكتلندي الشهر الماضي على تفعيل المادة 50، بموافقة 90 صوتاً ومعارضة 34 صوتاً، حيث قادت ستروجين المعارضة ضد ما وصفته بأنه «خروج بريطاني كارثي يجري السعي إليه حالياً». وإجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا من هبات ماي أكثر من كونه حقاً لستورجين، لكن تقاعس رئيسة الوزراء عن الموافقة على إجراء استفتاء يغامر بنشوب معركة في السياسة الداخلية.
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*محلل اقتصادي ومدير مكتب بلومبيرج السابق في لندن.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»