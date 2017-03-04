«جنين صناعي» لفأر من خلايا جذعية

لندن (رويترز)

ابتكر علماء في بريطانيا لأول مرة هيكلاً يشبه جنين الفأر باستخدام ركائز ثلاثية الأبعاد ونوعين من الخلايا الجذعية في بحث يعزز فهم المراحل الأولى من نمو الثدييات. لكن الفريق وهو من جامعة كمبردج ونشر نتائجه في دورية ساينس أمس الأول، قال إنه وعلى الرغم من التشابه الكبير بين الجنين الصناعي والحقيقي فمن غير المرجح أن يحدث تطور آخر إلى جنين فأر يتمتع بالصحة.

واستطاع العلماء إظهار كيف تتبع الجنين الصناعي نفس نمط تطور الجنين العادي حيث ترتب الخلايا الجذعية نفسها بالطريقة ذاتها، وقالت ماجدالينا زيرنيكا-جويتز وهي أستاذ في قسم علم وظائف الأعضاء والنمو وعلم الأعصاب في جامعة كمبردج، والتي قادت البحث ، إن النجاح الذي تحقق مع خلايا الفئران يجب أن يمهد الطريق لعمل مشابه مع الخلايا البشرية، مما يساعد العلماء في أبحاث الأجنة البشرية.