للبوم حقوق فـي طوكيـو

طوكيو (رويترز)

أصبحت المقاهي في اليابان التي تسلط الضوء على الحيوانات مثل البوم والقطط والماعز والصقور والقنافذ وغيرها تجذب السياح إلى البلاد، لكن الكثير من هذه المقاهي يواجه انتقادات بسبب معاملة الحيوانات، مما استدعى فرض قيود على ساعات عمل مقاهي القطط.

وقالت تشيهيرو أوكادا من مركز حقوق الحيوانات في طوكيو: «شعرنا بصدمة كبيرة لمعرفة أن سبع بومات نفقت في عام واحد في أحد المقاهي»، وأوضحت أنها تحاول إبقاء الطيور بعيدة عن التوتر بتخصيص فترات راحة من وقت لآخر والتأكد من أن العاملين في المقهى يساعدون في تفاعل الزبائن مع البوم.

ولفت إلى أن مجرد تغيير دورات النوم الطبيعية للبوم وربط أقدامها مثلما تفعل مقاه كثيرة قد يصل إلى حد إساءة معاملة الحيوان.

وأضافت: «عندما يفكر الناس في إساءة معاملة الحيوان فإنهم يتخيلون ركل الحيوانات أو ضربها لكن الأمر لا يقتصر على ذلك، فاحتجاز الحيوانات في مساحة صغيرة يعد قطعاً شكلاً من أشكال إساءة المعاملة، وكذلك عرضها كمنتجات يضعها في موقف صعب، حيث لا يمكنها الحركة أو الشرب بحرية.