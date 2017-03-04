9 ميداليات جديدة لـ «الناشئين» في «الصباحية»

أحمد سليم (الدوحة)

واصل منتخبنا حصد الميداليات في بطولة الخليج للسباحة للمجرى القصير (25 متراً) في نسختها رقم (14)، حيث توج منتخبنا بـ9 ميداليات جديدة منها (2 ذهب، 4 فضيات، 3 برونزيات)، وذلك في الفترة الصباحية لمنافسات الناشئين لفئات 11 إلى 12 سنة و13 إلى 14 سنة و15 إلى17 سنة.

وجاءت ذهبية منتخبنا الأولى عن طريق يوسف راشد أحمد في سباق 100 متر فراشة لفئة 13 و14 سنة، بينما توج القطري محمد فهد حسين بالفضية، ونال العماني خلفان خميس البرونزية، وحصل سباحنا سالم غالب على ذهبية 100 متر فراشة لفئة 11 و12 سنة، وحصل سعيد أحمد فرج على الميدالية البرونزية، فيما حصل القطري عمر أبو العلا على الميدالية الفضية، وفي سباق 50 متراً لنفس الفئة حصل سالم غالب على الميدالية الفضية، بينما توج القطري عبدالرحمن محمد الدليل بالذهبية والبحريني محمد عبدالله بالبرونزية.

وفي منافسات 13 و14 سنة توج حمدان البلوشي بفضية 50 متراً حرة، وحصل السعودي علي حسين على الذهبية ومواطنه حسن علي البقش على البرونزية، وفي سباق 200 متر ظهر لنفس الفئة حصل سلطان إسماعيل على الميدالية البرونزية، ونال العماني مهند أولاد ثاني الميدالية الذهبية، وحصل البحريني عمر عبدالله على الفضية.

وفي منافسات فئة 15 إلى17 سنة حصد حمدان عبدالله الميدالية الفضية في سباق 50 متراً حرة، وحصل القطري فراس السعيدي على الميدالية الذهبية، ونال مواطنه حسن العبيدان الميدالية البرنزية، وفي سباق 400 متر فردي متنوع لنفس الفئة حصل خميس الحوسيني على الميدالية البرونزية، وحصد القطري عبدالرحمن هشام الميدالية الذهبية، ونال البحريني عبدالله عيسى الميدالية الفضية.

وفي سباق 800 متر حرة لنفس الفئة حصل سهيل أحمد شعيل على الميدالية البرونزية، فيما نال القطري عبدالله أبوغزالة الميدالية الذهبية، وحصد البحريني عبدالعزيز دراج الميدالية الفضية. وتوج منتخبنا للتتابع بفضية سباق 4×200 متر تتابع حر، لفئة 15 و17 سنة، وضم منتخبنا أحمد عبدالله عيدروس وحمدان عبدالله علي وسهيل أحمد شهيل وخميس محمد الحوسني، فيما حصل المنتخب القطري على الميدالية الذهبية.

ورغم حصول منتخبنا على 9 ميداليات فإن التفوق يبقى قطرياً، خاصة بعد حصوله على 12 ميدالية ملونة منها (8 ذهبيات، 2 فضيات، 2 برونزيات)، ويبقى الصراع على أشده اليوم لحسم اللقب في ختام البطولة.

وكان منتخبنا قد حصل على وصافة منافسات (العمومي) بعد حصوله على 19 ميدالية بواقع (5 ذهبيات و7 فضيات و7 برونزيات) بعد تراجع منتخبنا في الفترة المسائية للسباقات بعد تفوقه في الصباحية واحتلاله الصدارة، مما منح الفرصة للمنتخب القطري للتويج بكأس العمومي للمرة الأولى في تاريخ البطولة بعد الفوز بـ 21 ميدالية (بواقع 9 ذهبيات و7 فضيات و5 برونزيات)، ثم جاءت منتخب عمان ثالثاً برصيد 9 ميداليات، وحل منتخب البحرين رابعاً برصيد 10 ميداليات، بينما حصل منتخبنا أيضاً على وصافة فئة 10 سنوات التي لا تحسب في الترتيب العام للبطولة، ويتم حصول اللاعبين على جوائز شرفية.

وكانت الفترة المسائية في اليوم الثاني لفئة العمومي و10 سنوات قد شهدت حصول سيف البلوشي على الميدالية الفضية في سباق 100 متر فردي متنوع فئة 10 سنوات، وفاز مبارك سالم بالميدالية الذهبية في سباق 200 متر صدر فئة العمومي وحصل عبدالله الظاهري على الميدالية البرونزية، وحصل أيضاً محمد عيسى على الميدالية البرونزية في سباق 200 متر حرة فئة العمومي، ثم نال عمر الحمادي الميدالية البرونزية في سباق 400 متر فردي متنوع، وفي سباق 100 متر فراشة حصل علي سعيد الكعبي على الميدالية الفضية في فئة العمومي.