«الفجيرة» بطل كأس رئيس الدولة لـ «مصارعة الناشئين»

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية بلقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمصارعة للناشئين، التي نظمها اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج على صالة سيف اليعربي بمدينة كلباء بالمنطقة الشرقية تحت رعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وشارك في نهائياتها 6 فرق تأهلت من الدور التمهيدي تم دمجها لتكون منتخبات مناطق وهي العين، الشارقة، دبي، كلباء، التراث أبوظبي، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وجاء الدمج في إطار مبادرة «2017 عام الخير» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وتابع منافسات الجولة الختامية الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، وجاءت المنافسة مثيرة بين الفرق كافه، لتفرز العديد من اللاعبين الواعدين، من بينهم 10 ناشئين تم ضمهم لقائمة منتخب الأمل للجودو.

وجاءت المنافسات في 10 أوزان وأحرز فريق الفجيرة للفنون القتالية، المركز الأول بعد أن حصد 4 ميداليات ذهبية وفضيتين و3 ميداليات برونزية ليتصدر المنافسات برصيد 30 نقطة، مؤكداً تفوقه للعام الثاني في صدارة هذه الفئة العمرية بالرغم من حداثة انضمامه للاتحاد.

وحل فريق كلباء في المركز الثاني برصيد ذهبيتين وفضية وأربع ميداليات برونزية ليجمع 24 نقطة، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب فريق الأنصار الشارقة بذهبيتين وفضيتين وبرونزية ومجموع نقاط بلغ 20 نقطة، وحقق فريق دبي المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 20 نقطة، ثم فريق العين برصيد 16 نقطة، وحل نادي التراث أبوظبي سادساً برصيد 13 نقطة.

وفي الختام تسلم نادر شاويش المدير الفني لنادي الفجيرة للفنون القتالية كأس البطولة، بحضور عدد من مسؤولي شعبة المصارعة بالاتحاد والأندية المشاركة.

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي، نادي الفجيرة للفنون القتالية بفوزه بلقب كأس رئيس الدولة للمصارعة للناشئين، مثمناً اهتمام ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية، مشيداً بطفرته السريعة بالرغم من حداثة اللعبة في ضيافة شعبة الألعاب القتالية بالمنطقة الشرقية التي تتمتع بقاعدة كبيرة من أبطال المستقبل، الذين ينتظرهم مستقبل كبير في مجال الألعاب الرياضية الفردية التي تحظى باهتمام الاتحاد.

ووجه محمد بن ثعلوب الدرعي بضرورة الاهتمام بمركز النخبة للمصارعة، الذي يشرف عليه الاتحاد بصالته الرئيسية في أبوظبي، بهدف زيادة قاعدة المنتخبات العمرية.