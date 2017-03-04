7 ذهبيات تضع «الشيم» في صدارة فتيات «تحدي الجو جيتسو»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

حلقت لاعبات مدرسة الشيم بالمركز الأول في منافسات فتيات بطولة «تحدي الجوجيتسو»، بحصد 7 ميداليات ذهبية، و4 فضيات، و3 برونزيات، فيما جاء نادي العين في المركز الثاني برصيد 5 ذهبيات وفضيتين، وتلاه الوحدة في المركز الثالث برصيد 5 ذهبيات وفضية واحدة، وبرونزية، وأحرزت مدرسة أم العرب المركز الرابع برصيد 4 ذهبيات، و3 فضيات، ثم مدرسة أم الفضل بنت الحارس في المركز الخامس برصيد 4 ذهبيات وفضية وبرونزية.

وكانت المنافسات قد انطلقت أمس بحضور عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو ، وعدد من مسؤولي اللجنة الفنية واللجان التنفيذية بالاتحاد، وفؤاد درويش مدير عام شركة بالمز الرياضي الذراع الفنية للاتحاد، وكوكبة من أولياء الأمور الذين حضروا تتويج أبنائهم الفائزين بموحب مبادرة «توج ولدك» التي تبناها الاتحاد في تلك البطولة للعام الثالث على التوالي بعد نجاحها في العامين الماضيين.

وأكد عبدالمنعم الهاشمي أن الأسرة شريك أساسي في أي إنجاز تحققه رياضة الجو جيتسو، لأنه بدون الأسرة لا يمكن للاعب أن يمارس هوايته بأريحية، ولا أن يتدرب فيها بتركيز، ولا أن يتولد لديه الدافع لإسعاد أهله بميدالية أو كأس أو مركز متقدم.

وقال الهاشمي: يحسب للعبة الجو جيتسو وبفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنها غيرت في ثقافة المجتمع، وشجعت الأسر والعائلات على تحفيز أبنائهم وبناتهم على ممارسة الرياضة، وتحديداً لعبة الجو جيتسو وهي لعبة قتالية، وأصبح لدينا عشرات الآلاف من اللاعبين، واللاعبات في كل الفئات، ولكن لابد أن ندرك بأن هذه المكتسبات لم تأت من فراغ، لأنها تحققت على ضوء استراتيجية عمل وجهود متواصلة وآليات غير تقليدية أشاد بها العالم، واعتبرها النموذج الذي يجب أن يحتذى به في نشر أي رياضة.

وقال الهاشمي: الأسرة ضلع رئيس من أضلاع التميز مع الاتحاد والمدرسة، وهي تساعدنا في تنفيذ خططنا والأجندة السنوية، لذلك حرصنا على إطلاق مبادرة «توج ولدك»، والتي أكملت عامها الثالث، ووجدت الإشادة من جميع المراقبين وعائلات اللاعبين، مشيراً إلى أن الرسائل المجتمعية التي يطلقها الاتحاد، يجب الوقوف عندها، لأنها رسائل إيجابية تستهدف قيماً نبيلة، وتساهم في بناء جيل معافي ومحصن بالقيم الأخلاقية.

وأكد الهاشمي أن مشاركة ما يقارب 500 فتاة من عمر 4 إلى 17 سنة، وفي وقت الامتحانات المدرسية، دليل على حب وشغف بنات الإمارات باللعبة، مشيراً إلى أن البطولة تسهم في توفير خيارات متعددة أمام الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، لانتقاء الأفضل في تمثيل الدولة بالمحافل الدولية.