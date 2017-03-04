الأسواق تتحرك في نطاقات سعرية ضيقة

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أظهرت حركة التداولات في أسواق المال بالإمارات خلال الأسبوع الماضي هامش تذبذب ضيق نسبياً، وسط حالة من التردد والحذر لدى المتعاملين، بعد استكمال الشركات الإفصاح عن نتائجها المالية لعام 2016، وبدء استحقاق التوزيعات النقدية لحملة الأسهم، ما شكل ضغطاً على مؤشرات الأسعار وقيم التداول اليومية.

وقال محمد على ياسين، العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية: إن الأسبوع الماضي سجل تذبذبات كانت هي الأعلى منذ بداية العام، وتأثرت الأسواق بنهاية فبراير نتيجة إعادة التوازن إلى مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، حيث كانت هناك عمليات بيع على أسهم قيادية، مثل اتصالات والبنوك، ومن ثم عادت هذه الأسهم إلى الارتفاع في آخر جلستين تداول، وعوضت معظم الخسائر السعرية.

وأضاف: مع ذلك فإن أحجام التداول عامة كانت أقل من المعدلات اليومية خلال الأسبوع الأسبق.

وأوضح أنه نتيجة لبدء استحقاق التوزيعات النقدية لبعض الشركات الرئيسية تم تعديل سعر السوق، ما شكل ضغطاً على المؤشرات.