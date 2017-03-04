«كاثي باسيفيك» تحتفل بمرور 40 عاماً على تسيير رحلاتها إلى دبي

دبي (الاتحاد)

يشهد هذا العام مرور أربعة عقود على بدء شركة طيران ’كاثي باسيفيك‘ تشغيل أول مسارات رحلاتها إلى دبي من مقر الشركة في هونج كونج عام 1977، جاعلةً من دبي وجهتها رقم 20 في إطار سعيها لتعزيز التواصل بين دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا؛ حيث قامت شركة الخطوط الجوية الآسيوية الرائدة بتسيير الرحلات إلى ثاني وجهاتها في المنطقة بمعدل رحلتين أسبوعياً.

وفي غضون عام واحد من إطلاق الشركة لأول مساراتها الجوية في منطقة الشرق الأوسط إلى البحرين، قامت ’كاثي باسيفيك‘ بتسيير أول رحلاتها على متن طائرة ’بوينج 707‘. وتم تسيير الرحلتين CX741 وCX740 من مطار هونج كونج أيام الأربعاء والأحد، بعد أن كانت تمر في البداية عبر مطاري بانكوك والبحرين.

وبعد مرور 24 عاماً أواخر عام 1993، طرحت ’كاثي باسيفيك‘ مسار الرحلات الجوية المباشرة بين هونج كونج ودبي، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر بانكوك ومومباي.

وخلال الأعوام الأربعين الأخيرة، خضع مسار الرحلات الجوية هذا لعدد من التحسينات، بما يشمل تسيير الشركة لرحلات على متن طائرة «سوبر ترايستار L1011».