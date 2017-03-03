عروض وعمليات عسكرية في «حصن الاتحاد» صور.. «صقور الإمارات» قوة تحمي البر والبحر والجو



تاريخ النشر: الجمعة 03 مارس 2017 أشرف جمعة -عمر الأحمد (أبوظبي) للبطولة معان في سماء الوطن الذي يشرق بسالة في ربوع الإمارات فخراً واعتزازاً بالفرسان الذين ترجموا إيمانهم العميق بمقدرات الوطن، عبر عرض جوي أظهروا فيه قدرات خاصة في القيام بعمليات مقاومة الإرهاب البحري، وتفوقهم في القيام بعمليات برمائية واسعة النطاق، والقيام بعمليات قتال في المناطق السكنية. وهذا العرض الذي شارك فيه نخبة من قواتنا المسلحة في مناورات عسكرية تبرز القدرات التكتيكية العالية للجنود البواسل هو الأول من نوعه، إذ عبر هذا العرض، الذي تناغم معه مظليون وأنواع مختلفة من الطائرات المحلقة والغواصات والقوارب واليخوت والسفن المحملة بالجنود والمركبات الميكانيكية، عن قدرات هائلة لقواتنا المسلحة ورجالها الأبطال، الذين تلقوا تدريبات على أعلى مستوى في القدرة على تحرير الرهائن وحماية أفراد المجتمع ببراعة فائقة، فضلاً عن تحويل سماء الكورنيش إلى لوحة خلابة من خلال العرض الجوي للطائرات العسكرية التي رسمت في الأفق علم الإمارات. منطقة العمليات ... المزيد