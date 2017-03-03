وضع نتنياهو على المحك بعد تقرير حرب غزة

الأراضي الفلسطينية المحتلة (أ ف ب)

توقع محللون أن يُضعف تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي الذي وجه انتقادات شديدة لرئيس الوزراء على خلفية إدارة حرب العام 2014 على غزة، صورة بنيامين نتنياهو باعتباره «حامي أمن إسرائيل».

وشنّ تقرير مراقب الدولة الذي نشر يوم الثلاثاء الماضي، هجوماً على أسلوب إدارة نتنياهو طوال فترة الحرب التي أسفرت عن مقتل 68 جندياً إسرائيلياً، ما دفع المعارضة إلى المطالبة باستقالته.

وانتقد نتنياهو التقرير، متهماً مراقب الدولة الذي أصدره بمهاجمة الجيش، إلا أنه ألغى خطاباً مرتقباً مساء الأربعاء، وقال مكتبه: «إنه لم يكن بحال جيدة».

ويأتي التقرير فيما يسعى نتنياهو في عامه الثامن على التوالي كرئيس للحكومة إلى الحد من الأضرار المحتملة، بفعل سلسلة تحقيقات حول الفساد.