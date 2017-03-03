ملك الأردن يحذر من تجاهل حل الدولتين

عمان (د ب أ)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن أية طروحات لا تستند إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية المعتمدة، ستكون لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أمس، عنه تأكيده خلال لقائه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن أمس الأول، على ضرورة تكثيف الجهود لتحريك عملية السلام بما يفضي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استنادا إلى حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع. وقد تناولت المباحثات، التي جرت في مقر الحكومة البريطانية بحضور كبار المسؤولين في البلدين، آليات تقوية التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية فضلاً عن الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب.