خادم الحرمين الشريفين يدعو لمواجهة التطرف والإرهاب

كوالالمبور (وكالات)

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى توحيد الصفوف لمواجهة تحديات الأمة الإسلامية وفي مقدمتها التطرف والإرهاب. وقال الملك سلمان في كلمة ألقاها أمام البرلمان الإندونيسي أمس على هامش زيارة رسمية يقوم بها إلى جاكرتا حالياً، إن «التحديات التي تواجه أمتنا الإسلامية خاصة والعالم بصفة عامة وفي مقدمتها ظاهرة التطرف والإرهاب وعدم احترام سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية تستدعي أن نقف صفاً واحداً في مواجهة التحديات». وأكد في الوقت نفسه أهمية تنسيق المواقف والجهود بما يخدم المصالح المشتركة والأمن والسلام الدوليين. وعلى صعيد العلاقات «السعودية الأندونيسية» أشار خادم الحرمين الشريفين إلى توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة إضافة إلى التوقيع على «إعلان مشترك» حول رفع مستوى الرئاسة للجنة المشتركة.

وفي سياق منفصل، التقى خادم الحرمين الشريفين والرئيس الإندونيسي أمس في قصر مردكا الرئاسي في جاكرتا، أبرز الشخصيات الإسلامية في أندونيسيا. وعبر الرئيس الإندونيسي عن اعتزازه بلقاء خادم الحرمين الشريفين عددا من الشخصيات الإسلامية في بلاده، مبدياً إعجابه بجهود خادم الحرمين الشريفين في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين. وقبيل مغادرة قصر مردكا، قام خادم الحرمين الشريفين بغرس شجرة في حديقة القصر.وزار في وقت لاحق أمس مسجد الاستقلال الذي يعد من أبرز المعالم الإسلامية في إندونيسيا، حيث قدم هدية تذكارية إلى المسجد عبارة عن حزام الكعبة المشرفة، واستمع إلى إيجاز عن تاريخ تأسيس المسجد ومراحل إنشائه.