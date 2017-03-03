غارات أميركية تدمي «القاعدة» في أبين والبيضاء وشبوة

واشنطن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس شن اكثر من 20 غارة على تنظيم «القاعدة» الإرهابي في محافظات أبين والبيضاء وشبوة بالشراكة والتنسيق مع الحكومة اليمنية، والرئيس عبد ربه منصور هادي. وقال المتحدث باسم «البنتاجون» الكابتن جيف ديفيس إن الغارات التي استهدفت بذخائر دقيقة التوجيه، مسلحين ومعدات وبنى تحتية وأنظمة أسلحة ثقيلة ومواقع قتالية ستضعف قدرة القاعدة في جزيرة العرب على تنسيق هجمات إرهابية خارجية وتحد من قدرتها على استخدام المناطق التي سيطرت عليها من يد الحكومة اليمنية كمناطق آمنة للتخطيط لهجمات إرهابية».
وقال مسؤول أميركي لـ»فرانس برس» إن الغارات التي وقعت الثلاثاء كان مخططا لها منذ أشهر ولا علاقة لها بالغارة التي تم تنفيذها في 29 يناير الماضي وأسفرت وفق البيت الأبيض عن مقتل احد عناصر القوات الأميركية الخاصة إضافة إلى عدد من المتشددين والمدنيين، وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «الغارة كانت قيّمة، لكن الضربات لم تكن متعلقة بها مباشرة».
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