«الاقتصاد» تبحث سبل تعميق العلاقات الاقتصادية مع تتارستان

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ورستم ميننيخانوف رئيس جمهورية تتارستان، سبل تعميق العلاقات الثنائية وتحديدا على الصعيدين الاقتصادي والتجاري وفرص الاستثمار المتبادلة بين البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في فندق برج العرب بدبي، بحضور عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، و ألكسندر يفيموف، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك والاطلاع على عدد من أبرز الفرص الاستثمارية المطروحة لدى كل جانب وما يمكن أن تولده من شراكات استثمارية في عدد من القطاعات التي يتمتع بها الجانبان من قدرات وإمكانيات واعدة وتخدم المصالح التنموية للطرفين، وأبرزها السياحة والزراعة والتطوير العقاري والصناعة والبتروكيماويات. كما شهد اللقاء تسلم معالي الوزير الدعوة لحضور قمة كازان الاقتصادية الدولية، بين دول روسيا الاتحادية وبدول منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد المنصوري على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع دولة الإمارات ودول روسيا الاتحادية وفي مقدمتها جمهورية تتارستان الصديقة، التي تشهد تطورا مستمرا مدعوما بالرغبة المتبادلة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدما تخدم الأهداف التنموية للجانبين.

وقال معالي الوزير إنه في ظل الإمكانيات والقدرات التي تتمتع بها الإمارات وتتارستان، هناك فرص لبناء شركات مثمرة في قطاعات السياحة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، فضلا عن فرص الاستثمار في البنية التحتية والتطوير العقاري، الاستثمارات الزراعي، والذي يشكل أولوية لدى الدولة في ظل خطواتها نحو تعزيز الأمن الغذائي على صعيد أسواقها المحلية والمنطقة ككل.