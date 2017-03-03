«خط وشعر» في «مركز الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

افتتح معرض «خط وشعر» للفنان محمد سليمان حلوم، بحضور محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة، في مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة في قلب الشارقة مساء يوم أمس الأول.

وحضر الافتتاح عدد من موظفي الدائرة ومدرسي الخط والطلبة في المركز، وجمع من محبي فن الخط من الجمهور، وتضمن المعرض ثلاثين عملاً فنياً بخط الديواني الجلي، تميزت بتعدد الألوان و الزخارف، ويعتبر هذا المعرض الشخصي الثاني للفنان محمد سليمان حلوم، الذي يقيمه في المركز وهو ثمرة دراسته في المركز أيضاً، وقد تمحورت أعمال المعرض الخطية حول موضوع الشعر والخط، والمزج بينهما في عمل فني واحد، وإظهار القيمة الجمالية للشعر من خلال الخط، وإبراز معنى ومكوّن الشعر من خلال ترجمته إلى لوحة فنية راقصة.

والفنان محمد سليمان سلوم (سوريا)، حاصل على ليسانس الحقوق، ويجمع بين موهبتي العزف وكتابة الخط، فهو خريج معهد الموسيقى العربية بحلب ويعزف باحتراف على آلة القانون، أما فن الخط العربي فقد درسه في مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة، وشارك في العديد من المعارض الفنية، وقدم الكثير من الورش الفنية التي مزج فيها بين الخط والموسيقى.