تعيين المر رئيساً لمجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للغة العربية

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، تعيين معالي محمد المر رئيساً لمجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للغة العربية، وذلك خلفاً للراحل فاروق شوشة، الذي ترأس المجلس خلال السنوات السابقة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ويعتبر محمد المر من الشخصيات الإماراتية المؤثرة، حيث كان الرئيس السابق للمجلس الوطني الاتحادي، كما أنه يحتل مكانة رائدة في الوسط الثقافي، حيث أصدر مؤلفات أدبية عدة، دعمت الحراك الثقافي على المستويين المحلي والإقليمي، إضافة إلى أنه يترأس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، التي أمر بإنشائها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العام الماضي. وتعد جائزة محمد بن راشد للغة العربية بمثابة أرفع تقدير لجهود العاملين في ميدان اللغة العربية أفراداً ومؤسسات، وتندرج في سياق المبادرات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للنهوض باللغة العربية ونشرها واستخدامها في الحياة العامة، وتسهيل تعلمها وتعليمها، إضافة إلى تعزيز مكانتها وتشجيع القائمين على نهضتها. وتهدف الجائزة إلى تكريس مكانة دولة الإمارات وموقعها مركزاً للامتياز للغة العربية، وتكريم المبدعين في استعمال اللغة العربية في تطوير التعريب والتعليم والتكنولوجيا والإعلام، والمحافظة على التراث ونشره، وإبراز المبادرات الناجحة في فئات الجائزة المختلفة، لتمكين العاملين في ميدان اللغة العربية من الاستفادة منها، إضافة إلى الارتقاء باللغة العربية وتشجيع المبادرات التي تساهم في تطويرها تعلماً وتعليماً واستخداماً، ونشر الوعي بأهمية المبادرات الشخصية والمؤسسية في تطوير استعمال اللغة العربية.