«الشيخ زايد للكتاب» تعلن القوائم القصيرة لفرعي الترجمة والدراسات النقدية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب أمس، القوائم القصيرة في فرعيْ: الترجمة والفنون والدراسات النقدية. وضمت القائمة القصيرة الخاصة بجائزة الشيخ زايد للترجمة الأعمال التالية:

- «العدالة والعقاب في المتخيل الإسلامي خلال العصر الوسيط»، للمؤلف كريستيان لانغ، ترجمه إلى العربية رياض الميلادي من تونس، ومن منشورات دار المدار الإسلامي، لبنان 2016. و«الاقتصاد والمجتمع- السيادة» للمفكر ماكس فيبر، ترجمه من الألمانية إلى العربية محمد التركي من تونس، من منشورات المنظمة العربية للترجمة 2015. و«الضروري في أصول الفقه لابن رشد» ترجمه من اللغة العربية إلى الفرنسية زياد بوعقل (لبناني/‏‏ فرنسي) ومن منشورات دي غرويتر، برلين 2015.

أما الأعمال المرشحة للفوز في فرع الفنون والدراسات النقدية، فهي: «خطاب الأخلاق والهوية في رسائل الجاحظ، مقاربة بلاغية حجاجية» للباحث الأكاديمي المغربي محمد مشبال، دار كنوز المعرفة (2015.) و«آفاق النظرية الأدبية، من المحاكاة إلى التفكيكية» للباحث السعودي صالح زياد، دار التنوير (2016)، وكتاب «فاعلية الخيال الأدبي، محاولة في بلاغية المعرفة من الأسطورة حتى العِلم الوَصفي» للناقد سعيد الغانمي، عراقي مقيم في أستراليا، منشورات الجمل (2015)

وقد سبق وأعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن الأعمال المرشحة ضمن قائمتها القصيرة في فرعي الآداب وأدب الطفل قبل أيام قليلة، وسيتم الإعلان تباعاً عن الفروع الأخرى خلال الأسبوع القادم.

ويذكر بأن الجائزة ستكشف، بعد انتهاء الإعلان عن القوائم القصيرة، عن العناوين الفائزة بعد عرض الأسماء المرشحة على مجلس الأمناء لإقرارها، وسيتم تكريم الفائزين في الحفل الذي ستقيمه الجائزة على هامش معرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال 26-أبريل- 3 مايو 2017.