أضواء «الهواتف المحمولة» تسقط فيدرر

وليد فاروق (دبي)

يبدو أن النسخة الـ25 من بطولة دبي الدولية للتنس، تأبى أن تمر من دون أن تدون في سجلاتها مفاجآت من العيار الثقيل، التي تظل محفورة في الذاكرة نظيراً لقيمتها، علاوة على ما تمثله هذه النسخة من مرور ربع قرن على انطلاق البطولة.

ورغم المفاجآت التي واكبت البطولة من دورها الأول، وكان أبرزها خروج حامل اللقب السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف الثالث عالمياً في أول لقاءاته، واستمرار المفاجآت بخروج التشيكي توماس برديتش المصنف الخامس والإسباني روبرتو باوتيستا السادس، إلا أن المفاجأة الصادمة والكبرى لجمهور البطولة تمثلت في الخسارة غير المتوقعة للنجم السويسري روجيه فيدرر، المصنف الثالث للبطولة، وصاحب الرقم القياسي من ألقابها (7 ألقاب) على يد الروسي المغمور يفجيني دونسكوي المصنف 116 عالمياً، في المباراة «الماراثونية» التي جمعت بينهما ضمن الدور الثاني للبطولة مساء أمس الأول ليخرج فيدرر، ويتأهل دونسكوي للدور ربع النهائي.

انتهى اللقاء لصالح الروسي بشوطين لشوط، وسنحت للمايسترو المصنف ثالثاً»، ثلاث فرص لإنهاء المباراة في المجموعة الثالثة والفاصلة، ولكنه لم يستفد منها، نتيجة عناد الروسي دونسكوي (26)عاماً، والذي استطاع قلب تأخره بالمجموعة الفاصلة إلى فوز باهر، وليحقق أكبر مفاجآت البطولة، ولا سيما أن السويسري روجيه فيدرر لا زال منتشياً بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، والذي حققه على حساب الإسباني رافاييل نادال.

الطريف أن نقطة التحول في اللقاء جاءت بالمجموعة الثانية، والتي فاز فيها الروسي بصعوبة بالغة، حيث خفتت أضواء الملعب نتيجة تعطل أحد أعمدة الإنارة، ورفض اللاعب الروسي استكمال اللعب في ظل هذه الإضاءة الخافتة نوعاً ما، وهو ما دفع الجماهير الموجودة في الملعب إلى إضاءة هواتفهم المحمولة في مشهد جديد على ملاعب التنس، في محاولة لحث اللاعبين على المواصلة، قبل أن ينجح الفنيون خلال دقيقتين تقريباً في إصلاح العطل.