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الجولة الثانية لفئة 22 قدماً اليوم

أشرعة «ياس» ترفرف على كورنيش أبوظبي
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تاريخ النشر: الجمعة 03 مارس 2017

مصطفى الديب (أبوظبي)

‫ترفرف على كورنيش أبوظبي اليوم، أشرعة «سباق ياس» للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.‬

ويعد السباق هو الجولة الثانية من فئة 22 قدماً، التي انطلقت قبل أسبوع بإقامة سباق أبوظبي الذي توج بلقبه عاصفة الحزم.‬

وفئة 22 قدماً واحدة من الفئات التي يعول عليها النادي كثيراً في تخريج دفاعات شابة تخدم مستقبل الإبحار الشراعي في الإمارات.‬

ويشهد السباق مشاركة واسعة من الشباب الصغير، مثلما حدث في الجولة الأولى، ورصد أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت مجموعة من الجوائز المالية القيمة لتحفيز البحارة الصغار على المشاركة، وكان الفائزون في الجولة الأولى قد حصلوا على جوائز مالية بقيمة 546 ألف درهم.‬

كما يرصد النادي القيمة المالية نفسها للفائزين في سباق اليوم، حتى تكون المشاركة فاعلة لشباب الوطن، وسوف يتم تقسيم السباق إلى فئتين الأولى للناشئين حتى 16 عاماً، والثانية للشباب حتى عمر 21 عاماً.‬ ... المزيد
     
 

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