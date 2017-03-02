أشرعة «ياس» ترفرف على كورنيش أبوظبي

مصطفى الديب (أبوظبي)

‫ترفرف على كورنيش أبوظبي اليوم، أشرعة «سباق ياس» للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.‬

ويعد السباق هو الجولة الثانية من فئة 22 قدماً، التي انطلقت قبل أسبوع بإقامة سباق أبوظبي الذي توج بلقبه عاصفة الحزم.‬

وفئة 22 قدماً واحدة من الفئات التي يعول عليها النادي كثيراً في تخريج دفاعات شابة تخدم مستقبل الإبحار الشراعي في الإمارات.‬

ويشهد السباق مشاركة واسعة من الشباب الصغير، مثلما حدث في الجولة الأولى، ورصد أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت مجموعة من الجوائز المالية القيمة لتحفيز البحارة الصغار على المشاركة، وكان الفائزون في الجولة الأولى قد حصلوا على جوائز مالية بقيمة 546 ألف درهم.‬