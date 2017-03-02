الفجيرة تستضيف بطولة الإمارات للشطرنج السريع

دبي (الاتحاد)

تفتتح مساء اليوم، بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع للذكور، بفندق كونكورد الفجيرة، باستضافة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بالتعاون مع اتحاد الشطرنج، بمشاركة 70 لاعبا يمثلون أندية أبوظبي والعين ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة، ومن أبرز اللاعبين المشاركين في المسابقة لاعبو المنتخبات الوطنية عمر نعمان وجاسم الحوار وسعيد إسحاق وعثمان موسى وعمران الحوسني ومنصور عباس وعمار السدراني ومحمد سعيد وحارب ناصر الشامسي.

وعقدت لجنة المسابقات باتحاد الشطرنج اجتماعها التنسيقي للبطولة الفردية، برئاسة سعيد يوسف شكري مسؤول المسابقات والأنشطة في الاتحاد، وبحضور مهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد ومستشار الجهاز الفني، والسادة ممثلي الأندية الأعضاء في بداية الاجتماع رحب سعيد شكري بالحضور.

وتم اطلاع الحضور على لائحة البطولة وأنظمة كسر التعادل، وكذلك الاطلاع على المقترح المقدم من نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بتعديل توقيت إقامة المباريات، وتمت الموافقة من جميع الأعضاء الحضور، وسوف يتم احتساب البطولة ضمن نقاط درع التفوق العام لعام 2017، وتقام منافسات البطولة بالنظام السويسري من 9 جولات بزمن قدره 15 دقيقة لكل لاعب، مع إضافة 10 ثوان لكل نقلة من بداية المباراة، وتم إجراء قرعة الألوان، وحصل المصنف الأول في البطولة على اللون الأبيض في الجولة الأولى، وسيتم تطبيق أنظمة كسر التعادل المعتمدة في اللائحة الفنية لعام 2017 وقوانين وأنظمة الاتحاد الدولي فيما يخص المسابقات التي تقام بنظام الشطرنج السريع.

ويدير البطولة، طاقم حكام برئاسة الحكم عبدالله مراد المازمي، ويعاونه الحكمان جمال قاسم مانع، وعيسى عبدالله المرزوقي.