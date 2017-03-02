الإمارات والحبتور.. سباق إلى «مربع الذهب»

دبي (الاتحاد)

تستأنف اليوم مباريات الحسم بالدور الأول بكأس جوليوس باير للبولو المقامة حالياً بمنتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية، وتستمر يوم غد للإعلان عن هوية الفريقين المتأهلين للمربع الذهبي للبطولة للحاق بفريقي بن دري وأبوظبي بعد حجز مقعديهما مبكراً لخوض صراع جديد من التحدي في الدور النهائي للبطولة والمقرر إقامته يومي 6 و7 مارس للتأهل إلى نهائي البطولة، والذي سيقام 10 مارس.

ويجمع لقاء القمة بين فريقي الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وسيخوض قطبي اللعبة في الإمارات مباراتهما تحت شعار الفوز ولا بديل عنه بطموحات وآمال بلوغ المربع الذهبي للبطولة.

يذكر أن فريق الإمارات قد خاض 3 مباريات فاز في مباراتين على زيدان 7-4، وعلى الذئاب 8-7 وتعثر أمام أبوظبي بخسارته 10-12، ولم يختلف الحال لدى الحبتور بفوزه على فريق بنجاش 11-8، وعلى بن دري 11-10، وخسر مباراته الوحيدة أمام فريق مهرة 10-11.

وتجمع المباراة الثانية بين الجريحين ديزرت بالم والذئاب وكلاهما تجرع مرارة الهزيمة خلال هذه البطولة حيث خسر ديزرت مبارياته الثلاث التي خاضها خلال مشواره بالبطولة، بينما فاز فريق الذئاب على مهرة وخسر مباراتيه أمام الإمارات وزيدان، وكل منهما يحاول تجميل صورته على حساب الآخر من خلال فوز يحسن به صورته قبل أن يودع البطولة وتبقى آمال فريق الذئاب الأفضل للعب بدور الترضية.

ويسدل الستار عن الدور الأول غداً، حيث يلتقي في المباراة الأولى مهرة مع وأبوظبي الذي حجز مقعده في مربع الذهب، ويحتاج مهرة للفوز للعب في دور الترضية، وسيجمع اللقاء الثاني بين زيدان الذي يطمح للفوز على أمل التأهل، بعكس منافسه فريق بنجاش الذي لم يتذوق حلاوة الفوز خلال مبارياته الثلاث التي لعبها.