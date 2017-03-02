«توب كليرانس» يتحدى «جست أبني» في «الرئيسي»

محمد حسن (دبي)

يستضيف مضمار جبل جمهوره في سباقه العاشر وقبل الأخير لهذا الموسم، والذي يحمل اسم «الصفوح»، ويتألف من 6 أشواط خصصت كلها للخيول المهجنة الأصيلة بمشاركة 64 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الحفل 520 ألف درهم.

وتبلغ الإثارة ذروتها في الحفل في الشوط الثالث والرئيسي المخصص للخيول تصنيف (85) وما فوق لمسافة 1800 متر (شروط)، ويتوقع أن يقود التنافس «ديوان» (واتسون - هيتشكوت) الذي خاض ثلاثة سباقات هذا الموسم وحل وصيفاً مرتين وثالثاً مرة، كما ينافس في التحدي أيضاً رفيقه «جست أبني» بقيادة ريتشارد مولن.

ويبرز أيضاً «توب كليرانس» (سلفراتنام - هيس) صاحب الأرض الذي يشارك لأول مرة في مضمار جبل علي الذي هو مضمار تدريباته، حيث كانت جميع مشاركاته في مضمار ميدان وعلى الأرضية الرملية.

ويدفع المدرب علي الرايحي بالجواد «مناصر» بقيادة جيم كرولي، فيما تدفع المدربة ماريا ريتشي بالجوادين «نولوهاي» بقيادة فرناندو هارا، و«مزيد» بقيادة دين أونيل، ولا يمكن تجاهل «رويال ريفيفال» (سيمار - مولن).