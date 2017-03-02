«الرجبي» يواجه الهند مرتين على صدارة المجموعة الثالثة

أحمد سليم (الدوحة)

يبدأ منتخبنا اليوم مشواره في البطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي بمباراتين أمام نظيره الهندي الأولى في السادسة، والثانية في الثامنة والربع مساءً، ويتأهل بطل ووصيف هذه البطولة للعب في بطولة النخبة، المؤهلة لكأس العالم في سان فرانسيسكو في عام 2018.

ويستضيف البطولة ملعب الإحماء في أكاديمية أسباير بقطر تحت شعار «معاً نجلب العالم»، وبمشاركة 11 منتخباً للمرة الأولى.

وأوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الثالثة مع الهند فقط، بعد اعتذار لبنان عن عدم المشاركة، ليضمن منتخبنا التأهل للدور ربع النهائي، فيما جاء منتخب قطر المستضيف في المجموعة الثانية مع الفلبين ونيبال، وفي المجموعة الأولى سنغافورة وباكستان والأردن، والرابعة تايلاند وإيران وبنجلاديش.

وتقام اليوم 11 مباراة في دور المجموعات، فيما تختتم البطولة غداً، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور ربع النهائي والذي تقام مبارياته غداً، حيث يلعب أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الرابعة، وأول الأولى مع ثاني الثالثة، وثاني الثانية مع أول الرابعة، وثاني الأولى مع أول الثالثة، ويتأهل الفائزون للدور نصف النهائي، ثم يتأهل الفائزان للمباراة النهائية للعب على كأس البطولة، فيما ينضم الخاسران مع المنتخبات التي ودعت من ربع النهائي للعب على «الطبق الفضي»، فيما تلعب مباريات ترضية للفرق التي ودعت البطولة من دور المجموعات، حيث يلعب في اليوم الختامي ثالث المجموعة الأولى مع ثالث الثانية وثالث الثانية مع ثالث المجموعة الرابعة.